Fin décembre dernier, la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a annoncé une prise de participation de 20 % dans le capital de ces deux nouvelles filiales qui ont ouvert leurs portes en 2014. Pour chacune des deux filiales, qui vont s’appeler respectivement Banque de l’Union-Côte d’Ivoire (BDU-CI) et Banque de l’Union-Burkina-Faso (BDU-BF), le capital se répartira à hauteur de 60 % pour la BDM-SA, 20% pour la BOAD, 10 % pour le secteur privé malien et 10 % pour la Chambre de commerce du pays.

