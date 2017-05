Télécom (ATEL-SA) détentrice de la 3ème licence de téléphonie au Mali. Le patron de cette société séjourne à Bamako où il a réceptionné ce vendredi les équipements d’installation (techniques) à l’aéroport international Modibo Kéïta. Le réseau sera lancé d’ici la fin de l’année, selon nos informations.

-Maliweb.net- Les équipements techniques dernière génération réceptionnés ce vendredi à l’aéroport Modibo Kéïta et le démarrage du réseau prévu d’ici fin 2017

L’homme d’affaire Apollinaire Compaoré est désormais très déterminé à lancer le réseau de la société de téléphonie Alpha Télécom (ATEL-SA) au Mali, détentrice de la 3ème licence. Ce géant vient de surprendre les gens avec la réception ce vendredi des équipements à l’aéroport international Modibo Kéïta. Le patron de la société ATEL-SA était lui-même présent avec ses partenaires afin de réceptionner ces matériels. Pour ce faire, un Cargo spécial a été affrété pour la circonstance. On sentait sur une grande joie sur le visage de Mr Compaoré.

Jusque-après la réception de ces équipements, le patron d’ATEL-SA et ses partenaires se sont rendus sur le chantier du siège de la société à l’ACI 2000. Là aussi, les travaux avancent malgré quelques retards. Mais, l’entreprise est à pied d’œuvre pour que ce siège puisse se terminer dans le délai. Selon nos informations, le réseau d’ATEL-SA sera officiellement lancé au Mali d’ici la fin de l’année pour le plus grand bonheur des Maliens. Il est nécessaire de rappeler qu’Apollinaire Timpiga Compaoré, est un richissime homme d’affaire burkinabè qui s’est fait de l’argent dans le rachat et la création d’entreprises. Présent dans le domaine de l’assurance, les banques, l’hôtellerie, le transport, la téléphonie, c’est un homme accompli aujourd’hui qui nourrit désormais des ambitions sous régionales. C’est l’un des plus grands modèles de réussite en Afrique plus précisément au Burkinabè. C’est aussi un grand entrepreneur qui a fait ses preuves.

M KONATE