On connait depuis le mercredi dernier, les nouveaux membres de l’Autorité malienne de régulation des télécommunications, des Technologies de l’Information et de la Communication et des postes (Amrtp). Ils ont été nommés à l’issue du Conseil des ministres qui s’est tenu sous la présidence du chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Kéïta. Ainsi, le directeur général par intérim depuis août 2016, Cheick Sidi Mohamed Nimaga, a été finalement confirmé, lors de ce Conseil des ministres. Cet ingénieur des télécommunications fut Président directeur général de la Sotelma-Malitel. Alioune Badara Traoré, Docteur en informatique, est désormais chargé des technologies de l’information et de la communication. Tandis qu’Ahmadou Traoré, juriste de formation, est chargé des questions juridiques.

Le désormais ex-directeur général adjoint de la société Orange-Mali, Lamine Seydou Traoré, expert-comptable, fait partie de la nouvelle équipe de l’Amrtp. Ce jeune cadre a occupé plusieurs postes de responsabilité à Orange-Mali. D’abord chef comptable avant d’être directeur administratif et financier (Daf) puis directeur général adjoint. Son départ récent de la firme Orange s’explique, selon nos informations, par le fait qu’il avait postulé pour le poste de directeur général de l’Amrtp. En fait, précise notre source, c’est d’ailleurs lui qui s’est classé premier après l’Appel à candidature. Voilà les raisons du clash entre lui et la Direction générale d’Orange-Mali.

Enfin, Abdramane Kalil Haïdara, Administrateur des postes, est chargé des postes.

A.B. HAÏDARA