Quand nos grandes Ă©ditions d’information de la mi-journĂ©e ou du soir ouvrent sur un sujet autre que la politique ou l’économie, les prĂ©sentateurs se croient obligĂ©s d’avertir auditeurs et tĂ©lĂ©spectateurs par une formule franchement dĂ©suète : « une fois n’est pas coutume, nous commençons cette Ă©dition par… ». Si la règle a Ă©tĂ© respectĂ©e, toutes les Ă©ditions d’information – radio, tĂ©lĂ©, presse – du dimanche 4 et du lundi 5 juin, dans de nombreux pays, ont dĂ» ouvrir par le concert #OneLoveManchester, organisĂ© par la petite star planĂ©taire amĂ©ricaine, Ariana Grande, en hommage aux victimes de l’attentat terroriste du 22 mai dernier survenu Ă Manchester. Ce soir-lĂ , Ă la fin du concert qu’elle donnait, des crĂ©tins avaient dĂ©cidĂ© de faire couler le sang d’innocentes personnes – des adolescents en majoritĂ© – dont le seul crime avait Ă©tĂ© de venir voir, Ă©couter et vibrer avec leur idole. Je ne m’attarde pas sur cette bĂŞtise humaine, toutes les expressions appropriĂ©es du dictionnaire ayant Ă©tĂ© Ă©puisĂ©es pour condamner l’innommable. Hymne Ă la vie, #OneLoveManchester a rassemblĂ© quelque 50 000 personnes pour opposer l’amour Ă la violence ; la dĂ©fiance, la joie de vivre et la solidaritĂ© Ă la peur. Qu’on se le dise, le concert de Manchester n’aura ni l’envergure du Festival de Woodstock (Etat de New-York) qui a eu lieu du 15 au 18 aoĂ»t 1969, ni l’aura du Live Aid, double concert historique, Ă vocation humanitaire, donnĂ© conjointement Ă Londres, dans le mythique stade de Wembley, et Ă Philadelphie le 13 juillet 1985, dans le but de lever des fonds pour aider le peuple Ă©thiopien frappĂ© par une terrible famine. Petite piqure de rappel, Bob Geldof et Midge Ure Ă©taient les initiateurs de cette rĂ©volte musicale Ă l’échelle planĂ©taire contre la faim. N’empĂŞche, il faut s’empresser de saluer le mĂ©rite d’Ariana Grande et de ses amis dont le concert a Ă©tĂ© diffusĂ© en mondiovision : des dizaines de millions de tĂ©lĂ©spectateurs, dans pas moins de  40 pays et sur internet, ont pu le suivre en live et ainsi faire un pied de nez aux terroristes moyenâgeux qui rĂŞvent de nous asservir. Le concert de Manchester a rĂ©uni autour d’Ariana Grande, sur la scène du Old Trafford Cricket, des figures emblĂ©matiques de la nouvelle pop music mondiale : Justin Bieber, Coldplay, Take That, Katy Perry, Robbie Williams, Miley Cyrus, Niall Horan, Black Eyed Peas, Pharrell Williams, Liam Gallagher. J’en oublie forcĂ©ment ! En un peu plus de trois heures chrono, la jeunesse a assĂ©nĂ© au terrorisme la rĂ©ponse qui sied le mieux, Ă savoir le mĂ©pris. Si le but des assoiffĂ©s de sang Ă©tait de meurtrir le peuple de Manchester et de lui interdire durablement de vaquer Ă ses affaires, peine perdue. Leur entreprise a piteusement Ă©chouĂ© puisque la jeunesse a choisi de vivre, de se rĂ©aliser et de ne laisser se distraire, sous aucun prĂ©texte, par ceux dont l’unique dessein est de causer la mort. A Manchester, puisque j’y Ă©tais – Ă la manière de Feu DjĂ©li Baba Sissoko qui est toujours contemporain des Ă©vĂ©nements qu’il raconte dans ses « maana » – il y a eu de l’émotion, des larmes, de la joie et du bonheur. Mais ceux qui nous ont quittĂ©s (20) ou ont Ă©tĂ© blessĂ©s (une bonne cinquantaine) Ă©taient prĂ©sents dans tous les esprits. C’est d’ailleurs pour eux, afin que nul ne l’oublie, qu’était donnĂ© ce concert mĂ©morable dont les recettes – plus de deux millions de Livres sterling – seront destinĂ©es Ă des Ĺ“uvres caritatives. Au titre des coulisses du concert, il y a eu de nombreux tĂ©moignages et des messages vidĂ©o de plusieurs cĂ©lĂ©britĂ©s qui ont Ă©tĂ© diffusĂ©s. Ainsi, Stevie Wonder s’adressait-il Ă la jeunesse : “Je voulais juste que vous sachiez que je suis avec vous Manchester… Je me fiche de votre ethnicitĂ©, de votre religion. C’est l’amour qui compte.” Dans sa vidĂ©o, David Beckham, la star anglaise du football, s’exprimait ainsi : “En tant que père, ce qui s’est passĂ© m’a Ă©normĂ©ment attristĂ©, c’est un jour que je n’oublierai pas ». Les mĂ©lomanes ont aussi pu apercevoir la mère d’Ariana Grande, dĂ©ambulant dans la foule, avec ce message Ă la bouche : « N’ayez pas peur ». Le manager de la chanteuse, Scooter Braun, a arrachĂ© des larmes Ă plus d’un fan lorsqu’il a dĂ©livrĂ© le contenu du message d’un garçon de 15 ans, blessĂ© et hospitalisĂ© au Royal Manchester Children’s Hospital. Adam, pour ne pas le nommer, disait ceci : « Ne vous tournez pas vers la colère, l’amour se rĂ©pand ». Quelle maturitĂ© prĂ©coce ! C’est de cela dont nous avons besoin en Afrique et particulièrement au Mali, pays qui panse pĂ©niblement ses plaies. Et en tant que malien, je rĂŞve du jour oĂą, Ă Bamako, Sikasso, SĂ©gou… ou tout autre endroit du pays, Salif KĂ©ĂŻta, Toumani DiabatĂ©, Oumou SangarĂ©, Rokia TraorĂ©, Habib KoitĂ©, Oumar KoĂŻta, Nèba Solo, Inna Modja, Fatoumata Diawara, Adama Yalomba et toutes ces Ă©toiles confirmĂ©es ou en herbe de la voie lactĂ©e musicale malienne se rĂ©uniraient et donneraient un concert pour une grande cause nationale. La paix, pourquoi pas !

Serge de MERIDIO