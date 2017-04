De mon observatoire, je vois certains gigoter, se demandant comment un simple nom de domaine sur internet peut-il ĂŞtre une arme politique. Cela ne vous paraĂ®t pas Ă©vident, je vous le concède, mais je peux vous assurer une chose, l’acquisition de noms de domaine est mĂŞme une arme d’une efficacitĂ© redoutable. Point besoin de casser ma plume ou de sĂ©cher ma salive pour vous en convaincre. Il suffit simplement de passer Ă la loupe l’aviditĂ© avec laquelle le PrĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump a achetĂ©, ces vingt dernières annĂ©es, 3600 noms de domaine. Pour sa dĂ©fense, il rĂ©torque platement que c’est protĂ©ger son image, sa fortune colossale lui valant de nombreuses inimitiĂ©s. Avant d’aller plus loin, posons-nous une question simple : c’est quoi un nom de domaine ? Selon afnic.fr, « Une adresse Internet ou nom de domaine est l’Ă©quivalent de votre adresse postale sur Internet. C’est la manière dont vos contacts et clients vont trouver votre site Internet sur le web. Un nom de domaine est donc indispensable lors de la crĂ©ation de votre site web ». En français facile, c’est ce qui se trouve après les www. d’une adresse et qui se termine par un .ml (Mali) ; un .fr (France) ; un .com (entreprise commerciale) ; un .net (association)… Ainsi, cette chronique pourrait s’écrire : www.chroniqueduweb.ml Cette petite explication, certes sommaire, sera suffisante pour les besoins de notre dĂ©monstration. Pour revenir au PrĂ©sident amĂ©ricain, c’est un euphĂ©misme d’affirmer qu’il est homme d’affaires prospère ayant bâti un empire immobilier aussi haut et imposant que le Mont Everest. Ce qu’on lui dĂ©couvre aussi, un peu sur le tard, c’est sa manie Ă soigner son image, quitte Ă ce que cela frise carrĂ©ment la pathologie, et sa propension morbide de la victimisation face aux « fake news » (fausses nouvelles). Sinon, comment comprendre cette aviditĂ© Ă acquĂ©rir des noms de domaine dont beaucoup pointent vers des pages blanches ? Petite explication de Maxence Fabrion : « Donald Trump n’apprĂ©cie pas qu’on se moque de lui. En guerre contre les mĂ©dias, qui propagent des «fake news» selon lui, le prĂ©sident amĂ©ricain s’est… lancĂ© dans une croisade sur Internet pour empĂŞcher ses opposants de se moquer de lui ou de dĂ©noncer ses actions ». Et c’est la très vĂ©nĂ©rable chaine d’information en continu, CNN, qui a levĂ© le lièvre au terme d’une enquĂŞte minutieuse au moyen d’un outil informatique, DomainTools. CNN prĂ©cise que « Parmi les noms de domaine achetĂ©s par le magnat de l’immobilier, on retrouve des sites classiques, Ă l’image de DonaldjTrump.com, son premier site Web acquis en 1997, ou encore TrumpOrganization.com, qui a vu le jour en 1999. Aujourd’hui, ces deux sites renvoient vers le site Trump.com ». CNN poursuit ses rĂ©vĂ©lations : « L’actuel prĂ©sident amĂ©ricain a Ă©galement mis la main sur des sites commerciaux, comme ChicagoTrumpLimo.com qui redirige vers un site de vente de vĂŞtements estampillĂ©s «Proud2bDeplorable» (NDLR : «Fier d’être dĂ©plorable»). A l’évidence, le dessein politique de Donald Trump ne remonte pas Ă ces dernières annĂ©es qui l’ont vu crever les Ă©crans des tĂ©lĂ©visions du monde entier. L’enquĂŞte de CNN est catĂ©gorique : « Au cours de ces dernières annĂ©es, Donald Trump a multipliĂ© les acquisitions de noms de domaine pour prĂ©parer le terrain avant de lancer officiellement sa campagne prĂ©sidentielle. Et de pointer le manque d’anticipation des mĂ©dias : « Deux mois avant l’annonce officielle de sa candidature Ă la prĂ©sidentielle amĂ©ricaine, les mĂ©dias auraient pu l’anticiper puisque Donald Trump achetait Ă cette pĂ©riode les sites MakeAmericaGreatAgain.us et MakeAmericaGreatAgain.vote («Rendre Ă l’AmĂ©rique sa grandeur»), du nom du slogan du futur prĂ©sident amĂ©ricain. L’homme d’affaires s’est mĂŞme Ă©rigĂ© en shĂ©rif de l’internet en y effectuant un nettoyage Ă grande eau pour prĂ©server son image. Dans la foulĂ©e, prĂ©cise l’enquĂŞte de CNN, Donald Trump s’est ainsi emparĂ© des sites TrumpFraud.com(«Trump Fraude»), TrumpScam.com («Trump Escroquerie»), TrumpMustGo.com («Trump doit partir»), NoMoreTrump.com («Trump, ça suffit») ou encore VoteAgainstTrump.com («Votez contre Trump»). Il a poussĂ© le bouchon jusqu’à faire main basse sur le site DonaldTrumpSucks.com («Donald Trump craint»), qui appartenait initialement Ă un «cyber-squatter» (NDLR : internaute qui enregistre un nom de domaine Ă l’avance avec l’intention de le revendre ou par militantisme). Et la meilleure, comme nous l’écrivions plus haut, « Aujourd’hui, la grande majoritĂ© des sites acquis par Donald Trump renvoie vers des pages blanches. La plupart d’entre eux redirigent automatiquement vers des sites dĂ©diĂ©s au prĂ©sident amĂ©ricain. Parmi les 3 600 noms de domaines, une cinquantaine est liĂ©e aux affaires du milliardaire ». In fine, le PrĂ©sident Trump dont les saillies sur le rĂ©seau social Twitter donnent du tournis Ă son Ă©quipe de communication, n’est pas homme Ă dĂ©lĂ©guer sa communication. Il adore mettre la main dans le cambouis et, au besoin, descendre dans l’arène pour se battre lors de combats qui autorisent tous les coups. C’est peut-ĂŞtre cela le secret de sa victoire surprise Ă la prĂ©sidentielle amĂ©ricaine. Et c’est peut-ĂŞtre aussi l’image qu’il souhaite qu’on retienne de lui… lorsqu’il fait larguer, le jeudi 13 avril 2017, la GBU-43/B, ou Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB), la “mère de toutes les bombes” (9,8 tonnes) sur des positions de Daesh dans des grottes et tunnels de la province de Nangarhar, Ă l’est de l’Afghanistan, pour un bilan de 36 djihadistes tuĂ©s.

Serge de MERIDIO