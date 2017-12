Réunis à Bagadadji en séance plénière du lundi, les élus de la nation ont adopté à la majorité écrasante le projet de loi portant création de la Direction nationale de l’Economie Numérique. C’était sous la Présidence de l’honorable Issaka Sidibé, Président de l’Assemblée nationale. Lord de l’adoption de ce projet de loi, le banc du Gouvernement était occupé par le ministre de l’économie numérique et de la communication, Arouna Modibo Touré.

Après la présentation du rapport de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation, de la justice, des droits de l’homme et des institutions de la République et les éclairages du ministre de l’Economie Numérique et de la Communication, Arouna Modibo Touré, les députés par 118 voix pour, zéro abstention et zéro contre, ont procédé à l’adoption dudit projet de loi.

Pourquoi cette loi ?

Depuis 2002, les ministères successifs en charge de la technologie de l’information et de la communication(TIC) n’ont pas disposé de structure centrale susceptible de prendre en charge l’élaboration des éléments de politique du secteur. Cette situation a créé un vide institutionnel qui sera comblé par la création d’une direction dont les missions couvriront les secteurs des postes, des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication. Cette structure contribuera au développement de l’économie numérique, en particulier la mise en œuvre des actions de la politique nationale de développement de l’économie numérique, adopté par le Gouvernement en février 2016. La direction nationale de l’économie numérique aura pour effet d’assurer un développement harmonieux des TIC dans tous les secteurs d’activité de l’administration malienne.

Répondant à la préoccupation de l’honorable Amadou Cissé, le Président de la Commission des Lois Constitutionnelles, de la Législation, de la Justice, des Droits de l’Homme et des Institutions de la République, Maitre Honorable Me Zoumana N’Tji Doumbia a indiqué que cette direction nationale de l’économie numérique permettra aux autres organes de l’information et de la communication de jouer pleinement leur mission.

Le député Dédeou Traoré a voulu savoir l’impact de cette loi sur l’avenir de la poste et d’autres structures du département de tutelle comme par exemple l’AGETIC. En réponse, le ministre Arouna Modibo Touré a indiqué que tous les décrets régissant la poste sont en application. Selon lui, la poste est confrontée aujourd’hui à un problème financier. Il a poursuivi en précisant que : « la poste du Mali est dans un gouffre financier ». A ses dires, malgré la crise, le département a pris toute sa responsabilité il y a juste quelques semaines à travers la prise d’une grande décision par rapport à un projet que l’ancien PDG de la poste, Waly Traoré a voulu mettre en œuvre. « Des sanctions sont tombées », a-t-il déclaré. Pour la petite histoire, Waly Traoré a tout simplement été limogé. Toutefois, le ministre Touré a noté que son département a mis en place un plan de relance à l’issu duquel la poste pourra à partir de 2018 à travers ses activités et actions de rénovation sortir de ce gouffre financier. « Nous ne voyons aucun inconvénient et aucune difficulté que cette direction va causer aux différentes structures du département », a rassuré le ministre. A en croire Arouna Modibo Touré, depuis 2002 aucune structure du département n’a pu produire des textes législatifs et réglementaires pour le secteur de l’information et de la communication. Il a fait savoir que cette direction nationale de l’Economie numérique sera comme une unité centrale de veille pour savoir si les autres jouent pleinement leur rôle.

Le ministre Arouna a rassuré qu’il n’y aura pas de conflit de compétence entre cette direction et les structures intervenant dans le secteur des TIC. Cette structure n’aura aucune prérogative opérationnelle, a conclu le ministre de l’Economie Numérique et de la Communication.

Jean Goïta

