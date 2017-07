La société globale de télécommunication Sotelma Malitel toujours aux services de la communauté donne la possibilité à sa clientèle de profiter pleinement de l’internet à des tarifs très réduits, cela grâce à son produit ‘’Data Nuit’’. Une promotion exceptionnelle en forfait, moins chère avec une connexion à haut débit stable en illimitée et sécurisée.

L’unanimité est faite là-dessus. Au Mali, en termes de connexions internet, les produits de la Sotelma-Malitel sont ceux qui répondent aux soucis et exigences de la clientèle locale. Cette bonne réputation de l’opérateur historique des télécommunications au Mali a été encore réconfortée par sa nouvelle offre promotionnelle, dite ‘’Data Nuit’’.

Il s’agit des forfaits les moins chers sur le marché. Ce sont des promos exceptionnelles avec une connexion stable et illimitée de 23h à 07h du matin. Les clients peuvent se connecter à des tarifs très réduits par rapport aux forfaits habituels. Il s’agit entre autre des forfaits suivants :

500Mo à 500f au lieu de 4700f ; 1Go à 900f au lieu de 7.500f ; 2Go à 1.500f au lieu de 13.500f.

La Sotelma Malitel avec ces innovations contribue au développement socioéconomique du Mali. Oumar Traoré,comptable de son état dans une entreprise privée de la place, témoigne en ces termes : « avec Data nuit je n’ai plus besoin de dépenser 15.000f pour acheter du forfait. J’attends 23h pour finir le reste de mon travail à la maison, avec 1.500f je peux avoir 2Go de forfait Data Nuit au lieu de 13.500f avec une connexion stable. Vraiment depuis que j’ai commencé à utiliser Data Nuit de Malitel, économiquement je m’en sors ». A signaler que les jeunes sont les premiers bénéficiaires de ces promos toujours plus riches et à moindre coût. Parmi lesquels nous avons approché Mariam Sylla, titulaire d’une Maîtrise en Lettres, contractuelle dans une école de la place. Selon elle, au regard du coût élevé des forfaits internet, elle s’était résolue à ne plus se connecter. Et cela, aurait suscité de nombreux conflits avec son conjoint, vivant à l’extérieur, qui n’arrivait plus à communiquer avec elle sur les réseaux sociaux.

« Mais grâce au forfait Data Nuit de Malitel je parviens à faire mes recherches et télécharger mes documents à moindre coût. Et surtout à rester longtemps en communication avec mon fiancé », soutient-t-elle.

Au-delà des usagers ordinaires, cette offre de Malitel est très prisée par des étudiants en fin de cycle, qui se regroupent souvent en groupes de travaux au niveau du campus de Badalabougou. Sur place, Souleymane Touré, étudiant finaliste nous a dévoilé son secret. « Avant j’avais du mal à faire les recherches sur internet pour préparer mon mémoire de fin d’étude à cause du coût très élevé des forfaits de connexion mais grâce au forfait Data Nuit de Malitel j’ai pu préparer mon mémoire de fin d’étude sans problème» a-t-il- confié. A rappeler que les forfaits Data Nuit de Malitel permettent de télécharger les fichiers lourds tels que : les clips vidéos, les films et les logiciels de jeux, sans grandes difficultés.

Moussa Kéita un jeune coiffeur habitant à Bamako nous témoigne sa satisfaction grâce aux biensfaits des forfaits Data Nuit de Malitel : « J’anime mon salon de coiffure avec les musiques que je télécharge sur internet grâce aux forfaits Data Nuit de Malitel. Mes sons attirent les clients à venir se coiffer chez moi et je gagne bien mon pain en ce moment. J’invite la Sotelma Malitel à continuer sur cette lancée tout en faisant plus de promotion». L’entreprise citoyenne aux services de sa clientèle Sotelma Malitel avec ce produit quantifie son aura en termes d’innovations et booste en qualité ses promotions au profit de sa clientèle. Maîmouna Sidibé (Stagiaire)