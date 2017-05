La salle de confĂ©rence de l’AGETIC, sise Ă ACI 2000, a abritĂ© samedi dernier la confĂ©rence-dĂ©bats de restitution de la participation malienne au forum de la Gouvernance de l’Internet (FGI). La cĂ©rĂ©monie d’ouverture Ă©tait prĂ©sidĂ©e par le Directeur gĂ©nĂ©ral de l’AGETIC, M. Hamed Salif Camara, en prĂ©sence de plusieurs personnalitĂ©s parmi lesquelles l’ancienne Ministre Mme Gakou Salamata Fofana, prĂ©sidente de la FIMA (Femmes IngĂ©nieurs du Mali) et du ModĂ©rateur de la confĂ©rence, M. Mamadou Iam Diallo, ancien prĂ©sident d’ISOC-Mali.

En effet, certains membres du chapitre malien d’Internet Society (ISOC-Mali), Ă savoir Melle Oumou SangarĂ© et Dally Diallo ont participĂ© aux diffĂ©rentes activitĂ©s relatives Ă la Gouvernance de l’Internet. Oumou SangarĂ© pour le programme youth@igf de l’ISOC (Internet Society), Ă Mexico au Mexique, et Dally Diallo Ă la formation des formateurs sur la gouvernance de l’Internet Ă Ouagadougou au Burkina Faso.

Dans son mot de bienvenue, le Directeur gĂ©nĂ©ral de l’AGETIC a vivement saluĂ© cette initiative des jeunes participants au forum sur la Gouvernance de l’Internet qui ont voulu restituer les travaux de leur rencontre Ă leurs camarades. En tant que parrain, il a mis l’accent sur l’importance des Nouvelles Technologies de l’information et de la communication et sur l’engagement du gouvernement afin que les couches les plus dĂ©favorisĂ©es puissent accĂ©der aux NTIC et partout oĂč elles se trouvent. Dans l’atteinte de cet objectif, a soulignĂ© M. Hamed Salif Camara, l’AGETIC jouera toute sa partition. TrĂšs prochainement, des zones les plus reculĂ©es seront desservies en TIC.

La prĂ©sidente de Internet Society-Mali (ISOC-Mali) s’est penchĂ©e sur l’importance des NTIC qui sont devenues des outils indispensables dans le monde entier. Mme BerthĂ© Awa Diallo a encouragĂ© les Maliens Ă l’utilisation efficiente des NTIC. Dans ce cadre, elle a appelĂ© les plus hautes autoritĂ©s Ă s’impliquer pour le bonheur de toute la communautĂ©.

Les activitĂ©s du forum sur la Gouvernance de l’internet visent Ă emmener plus de jeunes Ă participer au forum sur la gouvernance de l’Internet (FGI), et les impliquer dans les activitĂ©s et discussions sur la gouvernance de l’Internet afin de comprendre son Ă©cosystĂšme.

Cette rencontre d’Ă©changes d’informations a permis aux diffĂ©rents boursiers de partager leurs expĂ©riences avec le reste des acteurs nationaux.

Pour rappel, le forum de la gouvernance de l’internet fut initiĂ© en 2006 et se tient chaque annĂ©e, dans des diffĂ©rents pays. Il a pour but de discuter de l’avenir et des contraintes actuelles liĂ©es Ă l’Ă©volution de l’Internet.

Cette confĂ©rence a Ă©tĂ© l’occasion pour ISOC-Mali de lancer le dĂ©bat au niveau national sur la gouvernance de l’Internet.

Cette confĂ©rence-dĂ©bat a Ă©tĂ© marquĂ©e par trois communications, Ă savoir : concept et opportunitĂ©s du programme youth@igf de l’ISOC par Melle Oumou SangarĂ© ; avantages de l’implication des acteurs maliens dans le processus de la gouvernance de l’Internet par M. Dally Diallo et l’Internet divertissement – atout pour le dĂ©veloppement citoyen par M. Tidiani Togola.

Youssouf SANGARÉ