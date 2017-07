Editée par TNTSat Africa en partenariat avec Nikadys TV et Africable Télévision, CIJF TV diffuse l’intégralité des Jeux avec une programmation en multidiffusion 24h sur 24.

CIJF TV est une chaîne événementielle qui émet depuis le 14 juillet dernier, soit une semaine avant l’ouverture officielle des 8èmes Jeux de la Francophonie à partir du téléport de TNTsat Africa, le premier en Afrique subsaharienne francophone situé sur les hauteurs de Bamako, la capitale malienne.

Cette télévision exclusivement dédiée aux Jeux est l’initiative du Groupe Africable Network qui l’opère en partenariat avec Nikadys TV et sa chaîne historique Africable Télévision. M. Ismaila Sidibé PDG de TNTSat Africa déclare qu’il a mis cet outil à la disposition des organisateurs pour leur permettre de populariser encore plus l’événement qui est inscrit par les plus hautes autorités du pays dans son agenda pour le développement national en faisant des Jeux une formidable occasion d’unité nationale et d’intégration sous régionale.

CIJF TV est disponible sur le Canal numéro 5 du TV Box TNTSAT Africa en vente sur le marché ivoirien auprès de reprsentant agrées de la société. La chaîne est aussi en accès libre et gratuit sur satellite SES 4 at 22.0°W Fréquence : 11551 Symbole : 40000 Polarité : vertical (13v) Fec : 3/4 A partir d’une antenne 60cm.

L’opération est une première mondiale dans l’histoire des Jeux de la Francophone et un moyen inespéré par le Comité international des Jeux de la Francophone (CIJF) et le Comité national des Jeux d’Abidjan (CNJF) d’atteindre l’objectif de cinq cents millions (500.000.000) de téléspectateurs à travers le monde et principalement en Afrique francophone.

TNTSat Africa qui a installé le premier téléport en Afrique francophone au Sud du Sahara réclame une audience potentielle de plus de trois cents millions (300.000.000) de téléspectateurs. Avec la notoriété dont jouit Africable Télévision, première chaîne francophone panafricaine et les moyens de Nikadys TV, l’audience cumulée va au delà des cinq cents millions (500.000.000) de téléspectateurs escomptés par le Comité international des Jeux de la Francophonie.

Source : Fratmat info

REMI COULIBALY