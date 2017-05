La salle de conférence de l’Agetic a servi de cadre le samedi 20 mai 2017 aux responsables et acteurs du domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication de notre pays de célébrer la journée mondiale des télécommunications et de la société de l’information à travers une conférence débats. L’évènement était présidé par Mme Mariko Assan Simbara, Conseillère Technique au ministère de l’Economie Numérique et de la Communication (représentant son chef de département) qui avait à ses côtés le directeur général de l’Agetic, Ahmed Salif Camara et Mohamed Diawara de l’ASIM, principal conférencier.

Le thème retenu cette année pour ladite journée célébrée chaque 17 mai est : « les méga-donnés pour un méga impact ». Pour l’occasion notre pays le Mali a déduit le sous-thème qui suit : « Méga donné et souveraineté numérique ».

Dans son intervention Mme Mariko Assa Simbara dira que l’édition 2017 est l’occasion pour les responsables et acteurs du secteur de se pencher sur le potentiel des méga-donnés au service du développement et sur les possibilités de transformer le volume incroyable de données en informatique. Lequel volume à ses dires est susceptible de favoriser le développement.

« Avec les mégas-donnés nous avons découvert un système de collecte de données massives, données générées directement par nous tous contrairement à l’habitude ancienne » a-t-elle déclaré. Avant de préciser que c’est l’utilisateur qui est notamment à la source de la création des textes, des images, des vidéos, des données de géolocalisation qui constituent les mégas-donnés pour le bonheur de l’internet. Ces masses de données, dit-elle, sont sources de commerce et de surveillance non seulement pour les citoyens mais aussi pour les Etats. C’est d’ailleurs pourquoi selon elle, en marge du thème mondial, a été retenu le sous thème portant sur « les méga-donnés et la souveraineté numérique ».

Selon elle, l’écosystème malien a connu de grandes réformes par l’adoption de plusieurs textes pour mieux se prémunir, favoriser le développement des télécommunications/TIC et protègera les consommateurs.

Soutenant que la révolution de ces données de masse ne parait pas s’inscrire facilement dans les cadres juridiques existants, elle estime que cette problématique est d’ailleurs l’arme la plus redoutable de nos jours. En ce sens que les infractions, délits et crimes sont de plus commis à travers l’univers virtuel.

Dans cette dynamique, elle rassurera de la volonté de son département d’impulser une nouvelle dynamique afin de mener des réflexions pour faire face à ces défis.

Dans son exposé le conférencier Mohamed Diawara s’est appesanti sur le concept de méga-donnés, ses caractéristiques ainsi que ses champs d’application. Ainsi selon lui, le méga donné ou ‘’Bug Data’’ en terme technique se caractérise par le volume des données, la variation et la vitesse de calcul. A ses dires, le concept de Bugdata est applicable pratiquement dans tous les domaines de développement, notamment, la géolocalisation, la géostratégie, l’agroalimentaire, etc.

A noter qu’au cours de cette journée, trois jeunes ont reçu des attestations sur les techniques de protections des données Facebook et la création des formulaires en ligne.

Vivement la prochaine édition !

Par Moïse Keïta