Orange Mali a officiellement remis au ministre de l’Economie et des Finances (MEF), Dr. Boubou Cissé, le chèque géant de 100 milliards de F CFA pour l’extension à la libération de fréquence 4G.

 La cérémonie de remise a eu lieu hier 2 août 2017 au ministère de l’Economie numérique et de la Communication. Elle a réuni les ministres de l’Economie et des Finances et celui de l’Economie numérique et de la Communication, respectivement Dr. Boubou Cissé et Arouna Modibo Touré, du directeur général d’Orange Mali, Alassane Diène.

A en croire les autorités maliennes, le renouvellement de la concession globale d’Orange Mali et l’extension à la libération de fréquence 4G sont d’une grande importance pour le Mali. « L’extension à la 4G va nous ouvrir de perspectives qui vont contribuer énormément à notre économie. Elle va nous ouvrir un marché qui aujourd’hui est estimé à des centaines de milliards de dollars, c’est le marché de l’économie du savoir », s’est réjoui le MEF. Et d’ajouter qu’ « à travers la 4G, on va pouvoir expérimenter au Mali la transformation digitale que d’autres pays, avant nous, ont pu connaitre à travers la libération de la fréquence 4G. Ça va donner un poids à un secteur qui est le secteur tertiaire qui commence de plus en plus à contribuer à notre croissance économique. Et grâce aux investissements qui vont être faits par Orange Mali, nous transformerons de façon structurelle notre économie».

Dr. Boubou Cissé a promis de faire un usage judicieux à ce fonds tout en précisant les domaines prioritaires auxquels il est destiné. « Nous allons utiliser cet argent-là de la façon la plus efficace possible. Une grande partie de ces ressources exceptionnelles sont déjà inscrites dans le collectif budgétaire qui vient d’être passé en conseil des ministres, destiné à financer la sécurité intérieure, des projet d’infrastructure routière importante (qui ont déjà été lancés), le programme d’urgence social présidentiel dont l’objectif est d’améliorer les conditions de vie des populations et de réduire de façon significative les inégalités entre les Maliens et les Maliennes vivant dans des milieux différents », a-t-il précisé.

Le DG d’Orange Mali a salué la signature de cette convention entre sa société et le Mali. Il a aussi rappelé que la société Orange Mali a de forte intention pour le Mali. « La couverture nationale en 4G se fera par étape », a précisé le directeur général d’Orage Mali, Alassane Diène.

La ville de Bamako en premier, ensuite les autres capitales régionales vont suivre la cadence. Pour Bamako la couverture sera faite, a-t-il promis, dans un délai de moins de deux mois.

 Youssouf Coulibaly