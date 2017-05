C’était le vendredi, 19 mai dernier à Torokorobougou, la société concepteur de la marque de téléphone ‘‘Itel mobile’’ a fait un don de 4220 kits scolaires aux élèves de l’école publique ‘’D’’ de Torokorobougou. Cette fête de remise de dons était placée sous la présidence de l’Ambassadeur de ladite marque au Mali et la présence effective de l’artiste Ibrahim Mamadou Fily Sissoko surnommé Iba One qui était accompagné par le chargé de marketing, Alassane Camara et M’Bemba Soumah de l’agence commerciale de ladite société.

D’après les représentants, depuis 2007, il y’a 10 ans aujourd’hui que la marque Itel mobile est dans les marchés de notre pays. Elle a contribué à la révolution du monde numérique, le téléphone au Mali.

L’Ambassadeur de la marque Itel mobile au Mali en la personne de Iba one, a chaleureusement salué cette initiative de la société et a conseillé ses frères élèves en ces termes : «Je remercie la société téléphonique dont la marque est Itel mobile pour cette initiative solidaire d’avoir pensé à nos frères écoliers et je sais que cela ne serait pas la dernière fois pour cet acte humanitaire. Cependant je conseille mes frères qui sont les futurs cadre de ce pays à aller à l’école car la place d’un enfant c’est à l’école car moi-même, j’ai été à l’école avant d’être artiste jusqu’à ce que j’ai fait des études en comptabilité et gestion»

Aux dires du directeur de dudit l’établissement, M. Souleymane Sacko, Celui qui aide une école dans la cadre de l’amélioration des conditions des élèves pense à l’avenir du pays. il a aussi dit : « le développement d’un pays dépend de ces enfants et la bonne éducation de ces enfants est due à la bonne formation qu’ils reçoivent à l’école étant bien équipé en matière des effets écoliers. ». Avant d’ajouter que cette action de citoyenneté de la part de la société Itel mobile au Mali est vivement à saluer et rassure ladite société qu’ils entretiendront bien ces kits scolaires donnés.

Enfin, cette solennité de remise de don s’est déroulée dans l’enceinte de ladite école vers midi moins en présence du directeur de l’établissement et ces élèves. Il est à retenir que la valeur évaluée de ce don est de 2.000.000 F CFA dont il était composé de 2000 cahiers, 2000 bics, 200 sacs et 20 boites des craies.

Abdoul Karim Hadji SANGARE