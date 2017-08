C’était la joie le mercredi 2 août 2017 au ministère en charge de l’Economie numérique à l’occasion de la remise officielle du chèque géant de 100 milliards de F CFA pour le renouvellement de la licence d’établissement et de l’exploitation de la 4G d’Orange Mali.

Avec 100 milliards de F CFA sur une durée de 15 ans, notre pays fait, selon des spécialistes, une meilleure affaire parmi les opérations de renouvellement de licence de l’opérateur Orange sur le continent. Ainsi, le Sénégal, a reçu 100 milliards de F CFA pour 17 ans, la Côte d’Ivoire a gagné la même somme pour 16 ans, avec le même opérateur.

A la cérémonie de remise du chèque, le ministre Boubou Cissé indiquera que l’extension à la 4G va ouvrir au pays des perspectives qui vont contribuer énormément au Mali. Elle donnera accès à des marchés estimés à des centaines de milliards de F CFA. Pour le ministre, l’avènement de la 4G nous permettra cette transformation digitale, à travers la libération de ce type de fréquence. Cela va également donner un poids à un secteur tertiaire qui contribue de plus en plus à l’économie du pays et cela, en partie, grâce aux investissements que la société Orange va faire. En tant que ministre en charge du Budget, Dr Boubou Cissé exprimera toute sa satisfaction en déclarant qu’il ne pouvait pas cacher sa joie devant 100 milliards de F CFA. Il a promis en déclarant : «nous allons utiliser cet argent de la façon la plus efficace possible».

Plus loin, il indiquera : «une grande partie de ces ressources exceptionnelles est déjà inscrite dans le Collectif budgétaire que nous venons de faire passer en Conseil des ministres, il y a quelques semaines et que l’Assemblée nationale va examiner et approuver dans quelques jours ». Toujours pour le ministre Cissé, ces 100 milliards contribueront à réduire significativement la pauvreté et les inégalités dans notre pays avec des investissements dans des projets d’infrastructures importantes. Il conclura en avouant que c’est un contrat gagnant-gagnant qui a été signé pour le bonheur des deux parties.

Quant à M. Alassane Dieng, directeur général d’Orange Mali, il a annoncé que la société va démarrer un nouveau plan d’investissement très ambitieux dans le cadre de l’installation de la 4G. Selon lui, Orange Mali avec un savoir-faire avéré dans ce domaine, va sous peu, travailler à déployer la 4G au Mali, ce qui va permettre le renforcement du secteur de la télécommunication. «Notre programme commencera par couvrir la plupart des zones importantes du pays à commencer par Bamako avant de passer à une vitesse maximale, c’est-à-dire, couvrir l’ensemble du pays», a-t-il déclaré. Il a en outre annoncé qu’Orange Mali s’engage à faire un important investissement dans notre pays. Pour lui, cet investissement générera plusieurs emplois et permettra à l’entreprise de fournir des services de quatrième génération dans le domaine des télécommunications.

Pour sa part, M. Arouna Modibo Touré, ministre de l’Economie numérique et de la Communication, s’est félicité du succès de cette négociation aussi bien en termes de finances que de développement de la communication. Pour lui, ce renouvellement a été fait sur la base d’un cahier de charges qui engage l’opérateur Orange Mali à un large développement de la télécommunication à travers une amélioration de la couverture géographique du pays ainsi que l’amélioration de la qualité de son service. S’agissant de l’arrivée de la 4G, le ministre indiquera que cette nouvelle technologie permettra d’améliorer l’accès à l’Internet dans le pays, ce qui aura un impact direct sur notre économie.

Dieudonné Tembely

tembely@journalinfosept.com