Jusqu’au 31 décembre, Malitel offre 2000 F CFA de bonus d’appel aux clients après le paiement d’une facture d’abonnement par Mobicash. De même, les clients bénéficient de 14 jours gratuits offerts par Canal+ avec le réabonnement via Mobicash.

Mobicash est une solution qui permet aux utilisateurs de téléphones portables d’accéder à une gamme de services financiers. Les clients Malitel peuvent bénéficier des services suivants: dépôt d’argent, Retrait d’argent, Transfert d’argent, Achat de recharge Malitel, consultation du solde et historique de compte

Depuis décembre 2016, Malitel a lancé le paiement de factures. Pour le moment, les clients Malitel qui bénéficient d’un compte Mobicash peuvent payer toutes leurs factures Malitel (les abonnements à l’ADSL, les numéros sur facturation, etc.). Mais aussi leur abonnement ou réabonnement à tous les bouquets Canal+.

Comment ça marche ?

Il suffit de composer * 166# et OK, choisir l’option 6 pour paiement facture, puis l’option 2 pour l’abonnement télé. Après, on doit choisir 1 pour canal +. Ainsi, les services du distributeur d’images s’afficheront. Vous choisirez le service en fonction de votre besoin. Enfin, vous devez saisir votre code secret pour confirmer le réabonnement. A la suite, vous allez recevoir un message de la réussite ou l’échec de l’opération.

Par ailleurs, il est possible de se réabonner aussi avec le mode access ussd long en faisant le * 166*6 * 2# puis OK, puis choisissez 1 pour canal+. Le menu de canal s’affichera et vous pouvez choisir entre les services de Canal+.

Ce service de Mobicash permet aux clients de gagner du temps.

« C’est très pratique », souligne Bakary Traoré enseignant à Magnambougou. « Souvent, je pouvais rester sans images pendant quelques jours parce que je n’avais pas le temps d’aller tout de suite chez distributeur agréé de Canal pour payer mon bouquet. Mais depuis le lancement de ce service, je n’ai plus de problème. Je gagne mon temps et j’ai l’image à temps voulu », a-t-il expliqué.

De son côté, Issa Diallo, commerçant au Grand marché explique la fin de son « calvaire » avec le paiement de son abonnement avec le service citoyen de Malitel.

« Pour me réabonner, je n’avais pas d’autre choix que de fermer ma boutique pour aller chez un distributeur agrée. Je pouvais rester là-bas pendant longtemps. Cela n’est pas sans conséquence sur ma recette du jour. Mon calvaire a pris fin le jour où on m’a informé du payement de l’abonnement par Mobicash. Je peux dire ce que ce service fait pour nous les commerçant », déclare-t-il.

En ce moment, le paiement marchand est en promo jusqu’au 31 décembre. Pour tout paiement de factures avec Malitel, le client gagne 2000 FCFA de bonus le lendemain du paiement et 14 jours de chaines offertes par Canal+.

Maliki Diallo

