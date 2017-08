Exhorter les jeunes maliens à s’intéresser davantage aux TIC et lancer un cri de cœur aux plus hautes autorités maliennes pour mieux investir dans ce domaine en vue d’amoindrir le taux de chômage et réconforter l’économie malienne. Voilà d’un trait la quintessence d’une conférence débat animée par Dr Hamadoun Touré, ex secrétaire général de l’UIT et actuel Directeur Exécutif de SMART AFRICA, encore président d’honneur de la Mouvance Républicaine.

Cette conférence débat est l’initiative de la Mouvance Républicaine autour du thème ‘’l’apport des NTIC dans le développement d’un pays, cas du Mali’’. C’était le samedi 6 aout dernier dans les locaux de la Faculté des Sciences Techniques (FAST) en présence du représentant du doyen de la dite faculté, l’ancien Ministre Boubacar Moussa Diarra, d’autres invités et d’un parterre d’étudiants.

Apres le mot de bienvenue du représentant du Doyen, le président de la Mouvance en la personne Dr Amadou Koné, enseignant chercheur à la faculté des sciences techniques de Bamako, dira que la Mouvance Républicaine est une plateforme d’association de jeunes qui se soucie des questions d’intérêt national. Et ensuite réfléchir et proposer des pistes de solutions. Selon lui, cette conférence débat cadre parfaitement avec les objectifs de la Mouvance qui est de promouvoir une éducation de masse et de qualité des jeunes.

Dans son exposé, Dr Hamadoun Touré n’a pas manqué de preuves pour que la jeunesse malienne s’accroche davantage aux NTIC qui, selon lui, demeure un moyen de promotion d’emplois, mais aussi une solution durable pour le développement de notre pays.

Poursuivant son exposé, il a étalé certains exemples concrets qui pourront sans doute palier le problème de chômage des jeunes et qui boosteront en même temps l’économie nationale. Au nombre de ces exemples, on note le payement en ligne des recettes fiscales des impôts et de la douane au profit des jeunes qui seront employés par des petites et moyennes entreprises. Il a ajouté ensuite que les 2/3 des emplois du 21e siècle sont créés grâce aux nouvelles technologies de la formation et de la communication, tout en mettant un accent particulier sur le rôle des NTIC dans la réalisation des objectifs du millénaire relatifs au développement humain durable.

Toutefois, l’occasion était opportune pour lui d’inviter l’Etat à s’assumer en terme de mobilisation des ressources afin de relever les défis des nouvelles technologies. Car, à travers l’investissement dans ce domaine, les jeunes pourront créer eux-mêmes des milliers d’emplois et avoir gain de cause.

Profitant de la même occasion, le conférencier a levé un coin de voile sur le bienfondé de SMART AFRICA par les chefs d’Etats Africains, dont il est lui-même le Directeur exécutif depuis janvier 2016. A ses dires, SMART AFRICA a pour objectif de créer un espace commun en vue de simuler les problèmes de la technologie de formation et de la communication. Mieux, investir dans ce domaine pour donner de l’avantage aux autres secteurs avec beaucoup plus de sécurité et d’efficacité, mais aussi et surtout créer un marché africain commun à travers les industries de fabrication.

