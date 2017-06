Comme son nom l’indique l’application permet d’offrir toutes les commoditĂ©s Ă la clientèle dans l’utilisation et l’application de la nouvelle technologie de la dernière gĂ©nĂ©ration

Tout pour satisfaction des clients et toujours plus proches avec beaucoup de solidaritĂ©, semble ĂŞtre le slogan de l’opĂ©rateur de tĂ©lĂ©phonie mobile. Disponible partout au Mali depuis janvier 2017, l’Offre Malitel Da est la nouvelle application mobile gratuite de Malitel, accessible sur Google Play, qui permet Ă tous les clients prĂ©payĂ©s d’accĂ©der Ă toutes les offres et promos grâce Ă une interface simple d’utilisation, ergonomique et conviviale, Ă partir des Smartphones et tablettes.

Pour la satisfaction totale de ses clients, Malitel veut toujours innover le secteur de la nouvelle technologie et de l’information, Ă travers des offres toujours plus innovantes et des promos toujours plus riches et solidaires. C’est pourquoi, Malitel avec sa nouvelle application mobile gratuite intitulĂ© “Malitel Da” qui propose aux clients des fonctionnalitĂ©s suivantes : faire la consultation et suivi de la consommation de la ligne : solde, forfaits et leurs durĂ©es de validitĂ©Â ; la consultation et le paiement en toute sĂ©curitĂ©. Les clients peuvent aussi accĂ©der aux nouveautĂ©s et promotions de Malitel. Les clients peuvent Ă©galement procĂ©der leurs recharges de la ligne et celle de leurs proches en toute sĂ©curitĂ©. Par ailleurs, l’offre Malitel Da, permet aux clients accès Ă l’ensemble des produits et service Malitel, ainsi qu’Ă une assistance via un espace riche de question/rĂ©ponses.

L’offre Malitel Da propose aux clients de solution de gĂ©olocalisation permettant de situer avec prĂ©cision les agences Malitel les plus proches avec leurs itinĂ©raires. Enfin, les clients peuvent tĂ©lĂ©charger l’application en tapant “Malitel Da” sur la barre de recharge sur Google Play, et l’installer en toute simplicitĂ©.

Malitel une sociĂ©tĂ© citoyenne pour plus  de solidaritĂ©. Toujours au cĹ“ur des innovations de la nouvelle technologie dans notre pays le Mali.  Avec  l’entrĂ©e du groupe Maroc tĂ©lĂ©com dans le capital  de Malitel,  depuis 8 ans, la sociĂ©tĂ© est devenue aujourd’hui incontournable au dĂ©veloppement du Mali par sa contribution Ă l’Ă©conomie nationale.

AMTouré