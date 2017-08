Le ministre de la promotion de l’Investissement et du secteur privé, Koniba Sidibé a coprésidé avec ses homologues de l’Economie Numérique, Arouna Touré, et de la Défense, Tiéna Coulibaly, une rencontre d’échanges avec les responsables de la Société de Télécommunications, ‘Global Technologies’. La rencontre à laquelle a assisté un parterre de personnalités, s’est déroulée, le 03 Août 2017, dans les locaux de l’hôtel Radisson Blu. Thème choisi : « Enjeux d’optimisation des réseaux de télécommunications au Mali».

-Maliweb.net- «Global Technologies » est un expert sur le marché de la haute technologie, spécialisé dans la conception, l’installation, l’exploitation et la maintenance d’infrastructures et de systèmes techniques essentiels et critiques. Il déploie des équipements sophistiqués dans des zones inhospitalières du monde entier. Le Groupe travaille pour des entreprises et des organismes gouvernementaux et internationaux dans des environnements dans lesquels la continuité de service est essentielle au succès des opérations de défense et de télécommunications. Fort de son expérience de longue date, de ses équipes spécialisées et son expertise technique de pointe, global technologies propose une gamme complète de services pour améliorer les capacités de ses clients dans le monde entier. C’est ce groupe (Global Technologies) renforçant constamment ses positions sur les marchés internationaux et qui a prouvé sa capacité à assurer la continuité et la qualité du service, quelles que soient les conditions, qui entend aujourd’hui se lancer à la conquête du marché malien ; Un pays où le secteur des télécommunications est surtout marqué par une hausse de la demande du secteur privé (en haut – débit), la généralisation de l’équipement ordinateurs et autre matériels électroniques au sein des classes moyennes, le développement des entreprises technologiques portées par la révolution Start-up et le fort taux de pénétration du mobile.

Le Ministre de l’Economie Numérique, de l’Information et de la Communication, Arouna Touré, s’est réjoui de l’organisation d’un tel Workshop avec Global Technologies, une société qui peut, selon lui, proposer à notre pays des éléments pouvant s’inscrire dans le Plan Mali 2020.

Au cours de la rencontre, M Jean Paul STEINITZ, Directeur Général de Global Technologies, a fait une présentation sur les expériences de sa société et les différentes applications qu’elle met à la disposition de ses clients, dans un certains nombre de domaines, dont celui de la sécurité où la société a développé un réseau de communication tactique entre les hommes. Dans une présentation vidéo, il a mis en exergue différents types d’Applications que sa société peut développer. Face à une assistance, conquise, M STEINITZ a expliqué en quoi ces applications peuvent aujourd’hui contribuer à améliorer la situation des personnes et des biens, au quotidien. En se lançant à la conquête du marché malien, Global Technologies propose à notre pays de nouvelles solutions qui vont le hisser dans une ère technologique au haut niveau, promet son Directeur Général.

Le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Tiena Coulibaly est un de ceux qui ont été particulièrement impressionnés par la qualité de l’expertise d’une société qui est habituée des zones d’insécurité. Le Ministre Coulibaly a été surtout marqué par une des applications développée par la société. Il s’agit d’un outil qui peut être particulièrement efficace dans la lutte contre le terrorisme. L’application permet une facile identification des personnes lorsqu’elles passent dans une zone qui leur est autorisée ou non, par un système de fichage. Il constitue un moyen efficace de repérage des véhicules, des personnes et des convois…

