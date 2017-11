Orange Mali est certes l’opérateur téléphonique qui est venu démystifier le secteur en y permettant aux Maliens d’en jouir à satiété. Mais c’est aussi et surtout une entreprise qui a mauvaise réputation auprès de ses nombreux abonnés. Enfin, dernièrement ce qui fâche beaucoup de clients d’orange Mali est la négligence des agents lors des nouvelles inscriptions sur orange money.

Oui disons-le franchement, orange money est une innovation technologique qui facilite la vie aux Maliens. Étant sur place, on peut régler ses factures d’électricité, d’eau ; payé son abonnement télé et s’en servir pour acheter du crédit téléphonique.

Pour faire adhérer les Maliens à ce service, orange Mali avait à l’époque recruté des centaines de jeunes qui faisaient du porte à porte pour inviter les gens à s’inscrire. Pourtant ces derniers temps, pour réussir à s’inscrire à orange money, il faut une grande dose de patience.

En tout cas, les témoignages qui nous ont été faits prouvent à suffisance qu’orange-Mali n’est pas mieux que ses nombreuses entreprises qui n’en font qu’à leur tête et pour leur seul profit. Tellement peu soucieux du confort et du bien-être des nouveaux abonnés, orange Mali semble-t-il ne fait rien pour les maintenir.

‘’Je n’avais jamais acheté de Sim orange car Malitel faisait déjà bien mon affaire. Cependant, un de mes frères a eu un emploi quelque part ou il n’y a pas de réseau Malitel. Pour envoyer de l’argent, il se servait d’orange money et moi je faisais toujours faire le dépôt sur le numéro de l’ami le plus proche. Vu que c’était régulier, j’ai décidé de m’offrir une puce orange. Pourtant, au moment où je voulais l’inscrire sur orange money, j’ai eu des tas de difficultés. En effet, quand je me suis rendu au kiosque orange money le plus proche et ai fait savoir à la patronne des lieux que je souhaitais m’inscrire, elle m’a répondu timidement que c’était un peu mesquin mais qu’elle allait voir. Pendant que j’étais arrêté, elle n’a pas cessé de faire des dépôts et des retraits des personnes qui pourtant sont venues me retrouver sur place. Ayant patienté très longtemps et vu que la patronne des lieux n’était pas de bonne foi, je me suis cassé en étant très en colère. Auprès d’un deuxième agent, la scène fut presque identique. Aussitôt, j’ai enlevé la puce orange et l’ai jeté dans une poubelle’’, dira M. K D.

Tout comme M. K D, nous avons reçu plusieurs autres témoignages allant dans le même sens. Les uns et les autres pensent que certains agents en charge des kiosques d’orange Mali n’ont aucune considération vis-à-vis des clients.

Selon les confidences d’un agent d’orange, la raison du refus des agents d’orange money d’inscrire les nouvelles puces est due au fait qu’orange Mali peine à tenir son engagement vis-à-vis d’eux. À l’en croire, pour chaque nouvelle puce enregistrée, orange Mali doit payer un montant forfaitaire (variant de 300 F à 500 F) à celui qui a procédé à l’inscription. Or depuis 2014, les responsables d’orange Mali ne s’acquittent plus des montants convenus d’où le boycott des agents. Il y a également le problème de téléphone adapté qui se pose souvent.

En tout cas, la situation est assez grave et nombreux sont les Maliens qui s’en plaignent. Les responsables d’orange Mali doivent s’impliquer activement pour la sauvegarde de cet outil moderne qui facilite la vie aux Maliens. Sans oublier qu’il contribue largement à garnir le compte bancaire de l’entreprise.

Au besoin, nous y reviendrons.

KANTAO Drissa

