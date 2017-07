La Société malienne de transmission et de diffusion (SMTD-SA) a signé le 26 juillet 2017 sa toute première convention, depuis son démarrage en janvier 2017, avec la Radio Méditerranée internationale (Médi1) du Royaume du Maroc.

La cérémonie de signature de cette convention-cadre a eu lieu au siège de la SMTD-SA en présence du secrétaire général du ministère de l’Economie numérique et de la Communication, Cheick Oumar Maïga, de l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, Hassan Naciri, du directeur général de la SMTD, Boubacar Tiémoko Coulibaly, et du président du conseil d’administration de Médi1, Hassan Essafi.

Avec la signature de cette convention-cadre, la SMTD doit, a précisé son directeur général, accueillir sur ses sites les équipements techniques de la Médi1, les antennes radio et transmission de Médi1 et les raccordements en énergie des équipements de Médi1. Il a assuré son partenaire marocain de l’engagement de la SMTD à lui fournir un service de qualité tout en lui assurant un cadre et un environnement propice au bon fonctionnement de ses installations.

Profitant de cette première activité, il a rappelé les missions de la Société créée par l’ordonnance n°2015-037/PRM du 2 octobre 2015. “La SMTD a pour mission la transmission et la diffusion des programmes publics et privés de télévision et de radiodiffusion sonore. Aussi elle est chargée de la commercialisation des infrastructures nationales de fibre optique”. D’où la nécessité d’assurer les besoins de l’Etat en matière d’infrastructures de télécommunications et de diffusion, mais aussi commercialiser ces ressources aux entreprises et partenaires avec lesquels elle signe des contrats et conventions.

Le président du conseil d’administration de la Médi1 a salué le partenariat entre sa structure et la SMTD qui, à l’en croire, permettra de développer davantage la coopération dans le domaine de la communication audiovisuelle et contribuera à la diversification et au développement du paysage audiovisuel malien.

Le secrétaire général du ministère de l’Economie numérique et de la Communication a invité les exploitants des réseaux de télécommunication et de diffusion à adopter les pratiques de location et de partage d’infrastructures afin de bénéficier et de faire bénéficier à la population malienne leurs avantages, entre autres : l’offre d’une meilleure qualité de service avec la diminution des interférences résultant de l’utilisation d’un point de diffusion commun, le déploiement rapide faisant diminuer le temps de mise à disposition des services aux bénéficiaires, la réduction des coûts d’investissement et d’exploitation pour un retour sur l’investissement rapide et une diminution des tarifs pour les utilisateurs finaux.

L’ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali voit en la signature de ce contrat un fruit de la belle coopération entre les deux pays.

Youssouf Coulibaly