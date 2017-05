La direction générale TNTSAT Africa vient de lancer le vendredi 28 avril 2017 la direction régionale de son agence de Kayes à l’hôtel Kamankolé Palace.  Sous la présidence du directeur de cabinet du gouverneur,  la cérémonie inaugurale a été en riche en couleur.

-Maliweb.net- La télévision numérique satellitaire (TNTSAT Africa) avec son slogan « le droit à la télé » afin de se rapprocher de sa clientèle, continue avec sa démarche  de décentraliser ses activités d’où  l’ouverture des directions régionales. En effet, après une première  agence régionale ouverte à Sikasso en mars dernier, la télévision numérique satellitaire  vient de s’élargir avec l’ouverture de l’agence de Kayes. Et pour signifier toute l’importance de cette inauguration, les personnalités de la  région avaient effectué en grand nombre le déplacement à compter : le directeur de cabinet du gouverneur de Kayes, Meissa Fané, le chef de quartier de Kayes Khasso, Moussa Demba Diallo, représentant les familles fondatrices   ainsi que d’autres personnalités politiques  à ne citer que le procureur de la République près du Tribunal de Kayes, tous venus accompagnés le Pdg de TNTSAT Africa , Ismaila Sidibé et son personnel pour l’ouverture de la direction régionale de  Kayes.

Profitant de l’occasion, le Pdg de TNSTSAT  a expliqué son projet qui à ses dires,  participe au développement de la télévision numérique terrestre (TNT) au Mali et en Afrique.  Aussi Ismaila Sidibé a promis de démocratiser la télévision  afin  que chaque  citoyen puisse regarder sa télé où qu’ il soit et avec ses moyens en toute dignité . S’agissant de ses perspectives, M. Sidibé  a déclaré qu’ il avait en projet de mettre sur le marché un kit solaire composé d’un téléviseur , d’une batterie , d’un panneau et des ampoules solaire  pour le bonheur des populations rurales. Quant au  directeur de cabinet, représentant le gouverneur , il n’ a pas manqué de saluer l’initiative de TNTSAT Africa qui met  gracieusement ses 50 chaînes à la disposition des populations.

Notons que tout comme à Sikasso, l’ouverture de la direction régionale de Kayes a consisté à un certain nombre de recrutements dans la localité il s’agit des commerciaux, des techniciens, du chauffeur et de l’agent d’entretien. Une option   qui conforte  TNTSAT Africa dans ses programmes et son ambition  de lutter  en sa manière contre le chômage.

La cérémonie  d’ouverture de la direction de Kayes, a également enregistré une remise symbolique d’un récepteur TNT TvBox au chef de quartier de Kayes Khasso, porte-parole des populations qui s’est exprimé pour témoigner les  nombreux avantages  qu’offre  TNTSAT Africa à sa clientèle.

Et le prochain rendez-vous est donné à   Ségou qui verra très  prochainement  sa  direction régionale.

Khadydiatou SANOGO