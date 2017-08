Les ministres de l’économie et des finances, Dr Boubou Cissé et celui de l’économie numérique et de la communication, Arouna Modibo Touré ont reçu des du Directeur Général Mali, Alassane Diène le chèque Symbolique de 100 milliards de FCFA pour le renouvellement de la licence de Orange Mali avec l’extension à la 4G.

Négocier pour 100 milliards pour une durée de 15 ans, le renouvellement de la licence Orange Mali avec l’extension à la 4G va sans doute être bénéfique pour l’économie malienne.

Le ministre de l’économie et des finances a fait savoir qu’il est très heureux pour deux raisons. D’abord heureux en tant que pas simplement ministre des finances, mais qu’il est particulièrement heureux en tant que ministre de l’économie du fait que l’extension à la 4G va ouvrir des perspectives qui vont contribuer énormément à notre économie. Plus loin, le premier argentier du pays dira qu’elle va nous ouvrir un marché qui est aujourd’hui estimé à des centaines de milliards de dollars. Selon lui, c’est le marché de l’économie du savoir. De même, il dira qu’à travers la 4G on va pouvoir expérimenter au Mali cette transformation digitale que d’autres pays ont pu connaitre avant le Mali à travers la libération de ce type de fréquence. Pour le ministre, cela va donner un poids à un secteur qui est tertiaire et qui commence de plus en plus à contribuer à la croissance économique. Parlant du chèque, en tant que ministre du budget, il a souligné que 100 milliards ce n’est pas rien. « C’est énorme. Cet argent de la façon la plus efficace possible. » Au dire du ministre, une grande partie de ces ressources exceptionnelles sont déjà inscrites dans le collectif budgétaire qui vient d’être passé en conseil de ministre, il y’a quelque semaines de cela et que l’Assemblée Nationale va bientôt examiner en privé. Et qui est destiné à financer tout ce qui concerne la sécurité intérieure, des projets d’infrastructures routières importantes, le programme d’urgence sociale présidentielle. « Cet argent sera utilisé à bon escient. Je pense que c’est de l’argent qui va contribuer à la croissance. Parce qu’il va servir à financer des investissements publics importants. Mais c’est de l’argent aussi qui va, je l’espère, contribuer à réduire significativement la pauvreté et l’inégalité dans notre pays », a-t-il précisé. Tout en remerciant ceux qui ont participé au processus.

Le directeur général de Orange Mali, Alassane Diène a remercié tous les acteurs qui ont permis de discuter et d’arriver à un accord pour le renouvellement de la licence Orange Mali avec l’extension à la 4G. Pour lui, ça été une négociation très équilibrée du fait qu’ils ont payé la licence, le renouvellement plus l’extension à 100 milliards sur 15 ans. De ce fait, il dira qu’au Sénégal ils ont payé à 100 milliards sur 17 ans et qu’en Cote d’Ivoire aussi c’est 100 milliards sur 16 ans. « Je pense que c’est un très bon deal pour l’Etat malien », a-t-il déclaré. Donnant les raisons de cet investissement, il dira que nous sommes dans l’ère économique et qu’ils ont de fortes ambitions pour le Mali. En ce sens, il a expliqué que le gouvernement a déjà tracé une stratégie sur le numérique et qu’ils se sont déjà préparés et qu’ils ont déjà travaillé sur les réseaux du futur depuis plusieurs années. De ce fait, il a expliqué le gros challenge du numérique digital sont les infrastructures adéquates. Concernant la fonctionnalité du 4G sur l’ensemble du territoire nationale, le DG de Orange Mali dira que dans un premier temps c’est Bamako qui sera couvert entièrement, ensuite elle sera disponible dans les capitales régionales. A l’en croire, la 4G sera disponible très bientôt.

Ousmane Baba Dramé