Les caisses de l’Etat viennent d’ĂŞtre renflouĂ©es de 100 milliards Fcfa reprĂ©sentant la contrepartie versĂ©e par Orange-Mali pour le renouvellement de la licence d’Ă©tablissement et d’exploitation de rĂ©seaux et services de tĂ©lĂ©communications fixe et mobile de 2e, 3e et 4egĂ©nĂ©rations pour 15 ans. En effet, le directeur gĂ©nĂ©ral d’Orange-Mali, Alassane Diène, a procĂ©dĂ© Ă la remise du chèque gĂ©ant de 100 milliards Fcfa Ă deux ministres : celui de l’Economie NumĂ©rique et de la Communication et son homologue de l’Economie et des Finances.

La cĂ©rĂ©monie de remise de ce chèque s’est dĂ©roulĂ©e le mercredi 2 aoĂ»t 2017 au dĂ©partement de l’Economie numĂ©rique et de la Communication. A la rĂ©ception de ce chèque gĂ©ant, la satisfaction se lisait sur le visage des deux ministres. Et celui de l’Economie numĂ©rique et de la Communication, Arouna Modibo TourĂ©, de rappeler que le Mali est sorti gagnant dans la nĂ©gociation, parce qu’en CĂ´te d’Ivoire la licence a coĂ»tĂ© Ă Orange 100 milliards Fcfa pour 16 ans contre 100 milliards Fcfa pour 17 ans au SĂ©nĂ©gal. Et le Mali a eu les 100 milliards Fcfa pour 15 ans. Ce sont ces 100 milliards de nos francs que l’Etat vient ainsi de recevoir.

Notons que ce fonds permettra de financer le programme d’urgence prĂ©sidentiel dont le but est d’amĂ©liorer les conditions de vie des populations. Il s’agit aussi de financer plusieurs projets d’infrastructures pour le plus grand bonheur des Maliens.

 Siaka Doumbia