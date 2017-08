Le Directeur général d’Orange Mali a procédé ce mercredi 2 août 2017 à la remise symbolique du géant chèque de 100 milliards de F Cfa au ministre de l’ Économie numérique et de la communication accompagné de son homologue le ministre de l’Économie et des finances et de la directrice du Trésor public.

C’est dans salle de conférence du ministère de l’Économie numérique et de la Communication qu’a eu lieu cette cérémonie de remise de chèque qui vient gonflé les caisses du Trésor malien et c’était en présence du ministre de l’Économie numérique et de la Communication, Arouna Modibo Touré et celui de l’ Économie et des finances, Dr Boubou Cissé et le DG d’Orange-Mali, Alassane Dieng. 100 000 000 000F Cfa c’est la somme versée à l’ Etat par Orange-Mali pour le renouvellement de sa licence et son extension à la 4G . Une convention qui résulte d’une négociation judicieusement menée par le ministre Arouna Modibo Touré au grand bonheur de son homologue de l’ Économie. Qui a assuré que cet argent sera utilisé à bon escient Le passage à la 4G va permettre au Mali de mieux rejoindre les grandes nations connectées à l’instar des grandes Nations et bénéficie des avantages qui en découlent à en croire le Dr Cissé. Et pour le DG d’Orange-Mali, Alassane Dieng, il s’agit de négociations équilibrées pour les deux parties, un très bon deal dira-t-il. Avant d’ajouter que cette nouvelle convention va permettre à sa société d’atteindre ses ambitions et relever le challenge du numérique.

Pour réussir ce défi, Orange-Mali s’investit pour encore plus améliorer son réseau pour révolutionner sa nouvelle ère.

Khadydiatou SANOGO