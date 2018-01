Après les essais opérés le 16 octobre 2017, le ministre de l’économie numérique et de la communication, Arouna Modibo Touré, a procédé au lancement officiel des activités du 3ème opérateur de téléphonie mobile au Mali, dénommé TELECEL. Les cérémonies du lancement se sont déroulées le jeudi 28 décembre sur l’espace de la piscine de l’hôtel de l’Amitié en présence de plusieurs membres du gouvernement. L’animation était assurée par les artistes Oumou Sangaré, Dickofils, Floby du Burkina Faso et l’humoriste Paracétamol.

C’est parti pour Télécel. Le public bamakois peut maintenant utiliser ce troisième opérateur de téléphonie mobile qui vient renforcer et consolider les besoins de communication. Déjà, le réseau est opérationnel à Bamako et le mois de janvier sera consacré à l’installation de la société dans la capitale. Les autres régions du Mali, de Kayes à Kidal, seront couvertes courant 2018.

Selon son Directeur, Souleymane Diallo, ce réseau qui est une marque d’ATEL-SA, se veut un réseau disponible doté d’outils de dernière génération pour faciliter les besoins de communication par la voix, l’internet et la messagerie. A en croire le directeur, près de cent milliards ont été investis pour son installation et son exploitation. Il va créer des emplois directs et indirects avec le recrutement d’une centaine de collaborateurs maliens dès la première année et de plusieurs milliers de distributeurs et revendeurs. A ceux-ci, s’ajoutent des contrats locaux de sous-traitance pour la construction des sites et autres travaux de développement.

Pour le ministre de l’économie numérique et de la communication, Arouna Modibo Touré, son département est engagé avec tous les réseaux de téléphonie. « Télécel, en s’engageant à offrir un service de communication de qualité à la population malienne à un prix abordable, entend contribuer au développement de l’Etat. Aussi, il contribuera à la création d’emploi des jeunes qui est l’un des programmes phares du Président de la République », a-t-il conclu.

Drissa Togola

Commentaires via Facebook :