Dans son rôle d’opérateur historique, la sotelma – malitel n’a pas failli à sa réputation d’entreprise citoyenne au service des maliens. Tout au long de 2016, elle s’est illustrée par les produits et innovations qui répondent aux exigences d’une clientèle exigeante. Tant sur le plan commercial que social, elle s’est améliorée sur toute la ligne. Très présent sur le plan humanitaire en faveur des couches défavorisées de notre société, la Sotelma – Malitel à travers son partenariat fécond avec le comité national olympique est aussi l’un des acteurs clés de notre sport.

Faciliter le quotidien

Dans l’optique de faciliter le quotidien des Maliens, la sotelma – Malitel n’a pas dérogé à la tradition. Au nombre des innovations importantes dans le domaine de la connexion internet, Sotelma – Malitel a proposé à sa clientèle l’ADSL à petit prix. Cette offre consiste à casser les prix de ce produit phare allant jusqu’à 4Mbit/s en illimitée. Tout en mettant l’internet et aux services connexes à la portée de toutes les bourses, la sotelma – Malitel offre la garantie de la performance, la stabilité et la sécurité.

Tout le long de 2016, en plus de Damou, les clients se sont également familiarisés avec la promo Grati+ International. Ce concept offre la possibilité aux clients de communiquer avec la diaspora comme à Bamako. Avec 2000 FCFA et 5 000 FCFA, le souscripteur dispose d’une gamme complète de possibilité lui permettant de joindre non seulement l’extérieur, mais aussi d’appeler sur le réseau Malitel, sans compter les bonus SMS et les forfaits de connexion. Cette offre particulièrement alléchante a été appréciée à sa juste valeur par les pèlerins et leur famille.

L’année 2016 a aussi été marquée par l’essor du « Dèmè ». Contrairement à ce que certains peuvent penser, ce produit tel que conçu par Malitel est une véritable innovation. Cette bouée de secours offert par l’opérateur historique à sa clientèle n’est pas plafonnée de manière standard. Chacun peut empreinter en fonction de sa bourse.

Avec la 3G+, le concept de forfait maitrisé a été très apprécié par une clientèle qui n’en demandait pas tant. L’opportunité de maitriser son budget de communication, le client post payé peut désormais choisir le forfait qui lui convient. Il a aussi le choix entre les forfaits mensuels allant jusqu’en 5Mo et la facturation par palier de 1Mo.

Le service Mobicash constitue de nos jours l’une des grosses satisfactions de 2016. Lentement mais surement, il a pris une place très importante dans le quotidien des Maliens. Pour les clients, ce service est un exemple de rapidité et de sécurité. Selon l’un des gros usagers, avec Mobicash, envoyer et recevoir est une histoire de clin d’œil.

Les promos qui donnent plus que des sourires !

Tout le long de 2016, la solidarité et le partage n’ont pas fait défaut dans le quotidien de la Sotelma – Malitel. En plus des récurrentes promos sur les recharges, les tombolas de fin d’année et de la fête de Tabaski ont ôté des épines de plus d’un de nos compatriotes. Les moutons, les motos, les téléphones et des sommes importantes ont été partagés entre les gagnants des différentes tombolas. Plus que jamais fidélisés, les clients qui sont des véritables rois souhaitent le meilleur pour cette année 2017 à l’opérateur historique.

