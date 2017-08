Le chef de division communication institutionnelle d’Orange –Mali et le chef du projet 4G étaient ce mercredi 16 août 2017 face à la presse pour présenter les prouesses de réseau 4G qui sera bientôt opérationnelle au Mali.

« Avec la 4G , Orange Mali sera le 1er opérateur à offrir à ses clients une connectivité incomparable de haut débit de qualité . En tant qu’ entreprise citoyenne , Orange se veut être le 1er partenaire de la transformation numérique du Mali et c’est dans cette optique que nous nous sommes engagés à des objectifs de couverture ambitieux afin de contribuer à l’ essor numérique du pays » tels ont été les propos de Fatoumata Doucouré, chef de la division communication institutionnelle pour vanter la nouvelle offre d’Orange, le réseau 4G qui succède au 3G . Le réseau 4G est décrit par le chef du projet 4G, Abdoulaye Dicko comme une évolution majeur du réseau de téléphonie mobile. A ses dires, la 4G permet d’avoir des débits plus importants pour des usagers aisés et variés. D’autres avantages de la 4G comparativement à la 3G, est sa rapidité, une utilisation DATA plus forte, une plus grande capacité de téléchargement des films etc.

Soulignons que notre pays serait le 13ème pays Orange en Afrique à disposer d’une licence. L’extension à la 4G dans notre pays découle d’une longue négociation entre le gouvernement et la société de télécommunication, accord signé le 19 juillet dernier pour le renouvellement des licences 2G et 3G et l’ extension à la 4G pour une durée de 15 ans, une opération qui a amené Orange à verser 100 milliards de F CFA à l’État malien.

Khadydiatou SANOGO