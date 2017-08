A l’initiative du ministre de la Promotion de l’Investissement et du Secteur Privé, Konimba Sidibé, une journée d’échange sur l’optimisation des réseaux de télécommunication au Mali a été organisée hier jeudi 3 août 2017. Pour cela, le choix a été porté sur Global technologies pour partager avec les opérateurs maliens son expérience dans le domaine.

Ce workshop, qui s’est tenu hier à l’hôtel Radisson Bamako, avait pour objectif d’échanger sur les problèmes auxquels les opérateurs de la télécommunication au Mali sont confrontés et partager avec les participants les différents produits et domaines d’intervention de Global technologies. La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par le ministre de la Promotion de l’Investissement et du Secteur Privé, Konimba Sidibé, en présence de ses collègues de la Défense et des Ancien combattants et de l’Economie numérique et de la Communication, du président directeur général de Global technologie, Jean-Paul Steinitz.

Le thème choisi pour cette journée de réflexion était « Enjeux d’optimisation des réseaux de télécommunication au Mali ».

Le PDG de Global technologie a tout d’abord rappelé aux autorités et participants à l’atelier que l’internet est aujourd’hui un besoin essentiel pour les populations. Il a assuré la présence de sa société au Forum international des investissements au Mali qui doit se tenir en décembre prochain.

Fort de l’expérience d’une vingtaine d’années dans le domaine en Afrique, le patron de Global technologies a invité les Etats africains à investir dans les infrastructures de télécommunication. « Investir dans les infrastructures pourrait être pour le continent africain, un véritable catalyseur de la croissance inclusive », a-t-il souligné.

Il a profité de cette occasion pour échanger avec les participants des défis auxquels font face les pays africains dont le Mali. Ces difficultés ont pour nom : l’hétérogénéité des matériels de transmission, cumulant équipements analogiques et numériques avec des systèmes manuels dans certaines zones, la numérisation non coordonnée des réseaux, l’insuffisance des infrastructures au sol qui induit un fort recours aux systèmes satellitaires…

Comme produit, Global technologies a présenté aux participants des systèmes de repérage satellitaire, de sécurité d’entreprise, d’identification de personnes et de géolocalisation. Ces différents produits contribuent, selon le PDG de Global technologie, à la protection des personnes et de leurs biens.

Youssouf Coulibaly