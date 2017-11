Les clients des deux opérateurs de téléphonie à savoir Sotelma-Malitel et Orange-Mali étaient vraiment gâtés mardi et mercredi. Ce fut la guerre de la promo “recharge”. Les consommateurs ont bénéficié jusqu’à 500% de bonus. Du jamais vu ! “Incroyable mais vrai ! 500% de bonus vers tous les réseaux au Mali ! Rechargez à partir de 100 Fcfa jusqu’au 29 novembre 2017 et profitez au max de la super promo !”. De son côté, Malitel proposait les mêmes avantages, en d’autres termes. Beaucoup de gens étaient étonnés de recevoir ces messages dans leur téléphone dans les journées de mardi et mercredi. Certains pensaient que c’était du bluff. Mais c’était du vrai !

Cette super promo a été bien accueillie et les clients en ont profité, surtout en cette période très difficile. Vivement donc l’arrivée d’autres opérateurs car à ce rythme, la concurrence profite bien aux consommateurs.

A.B.H

