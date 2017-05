Le phénomène est en train de prendre de l’ampleur au niveau de certaines structures chargées de vendre les puces des deux sociétés de téléphonies au Mali. “Nous sommes aujourd’hui très dépassés par cette pratique. Des puces déjà identifiées sont vendues à des tiers clients. En d’autres termes, ces puces ont été identifiées avec des noms qui ne sont pas ceux des utilisateurs réels. Le plus grave est que beaucoup de puces ont été identifiées par les mêmes noms. Un client qui achète une puce n’a plus besoin qu’elle soit identifiée. Donc, il n’est pas au courant. Alors que la procédure normale est très simple. La personne qui achète la puce doit tout simplement l’identifier en son nom. Donc, en cas de problème, il est plus facile de le retrouver”, nous a précisé un agent en activité dans le secteur. En tout cas, l’Amrtp est interpellée sur cette pratique. Elle doit jouer pleinement son rôle de régulateur pour éviter ce genre de problème, surtout si l’on sait que le but principal de l’identification des abonnés, c’est une puce, un abonné. A.B. HAÏDARA