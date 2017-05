L’arrivée de la 4 G (4e Génération) au Mali a été annoncée par Stéphane Richard, le Président-directeur-général du groupe Orange monde qui était reçu en audience à Koulouba par le président Ibrahim Boubacar Kéïta, en présence du ministre de l’Economie numérique et de la Communication, Arouna Modibo Touré, qui sera maître d’œuvre de cette merveille technologique de la téléphonie mobile.

La 4G (les initiales signifient quatrième génération) s’inscrit dans la suite logique d’une série de sauts technologiques en matière de téléphonie mobile. Les grandes étapes de la téléphonie mobile sont, entre autres, la Première génération (1G) était des téléphones dits “cellulaires” avec antenne; la Seconde génération (2G) avec la voix et les SMS pour tous (le Global System for Mobile Communication ou GSM). Avec cette génération, chaque mobile est identifié par une carte SIM (Suscriber Identification Module). Toutes les données y circulent de manière numérique et les utilisateurs peuvent pour la première fois s’échanger des SMS.

Par la suite, des améliorations technologiques telles que le Gprs puis l’Edge permettent d’augmenter le débit de communication entre les téléphones et le réseau. La Troisième génération (3G) a été l’ère du mobile communicant. Avec cette génération, les téléphones mobiles pouvaient échanger rapidement des photos ou de surfer sur Internet. Là encore, des améliorations technologiques (3G+, 3G++, HSPA+ Dual Carrier) contribuent à accroître le débit.

Avec la Quatrième génération (4G), le multimédia sera en HD (haut débit) et en direct. L’architecture de ce nouveau réseau ressemble d’ailleurs beaucoup à celui d’Internet. Durant les appels, la voix ne circule plus sur le réseau téléphonique commuté (RTC) (comme c’est actuellement le cas, lorsqu’on passe un coup de fil depuis un téléphone fixe ou un mobile) mais directement sur internet (voix sur IP). De plus, le réseau recourt massivement au multiplexage (faire passer plusieurs types d’information par un même canal). De ce fait, pour chaque Mhz opéré, la quantité d’information transmise est plus importante, ce qui augmente considérablement les débits, même par rapport aux générations les plus évoluées de 3G. La 4G va plus vite. Ce que promet la 4G, c’est de surfer avec une vitesse supérieure à celle de l’Adsl, avec un débit au moins 10 fois supérieur à celui dont on dispose à l’heure actuelle.

La 4G fera voler en éclats les difficultés d’afficher des pages web qui mettent de longues minutes avant d’apparaître; les difficultés pour télécharger ailleurs qu’en zone couverte par le wifi ; l’impossibilité d’envoyer de longues séquences vidéos d’un téléphone à l’autre… Autant de limitations de l’usage du portable que la 4G fera voler en éclats. Mais son atout maître est d’ouvrir la porte à de nouveaux usages: téléchargement de gros fichiers, visioconférence, diffusion en direct de vidéos en HD…

Siaka Doumbia