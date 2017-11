Avec la nouvelle technologie de l’information et de la communication, le Malien est devenu accro au téléphone. Orange-Mali, depuis fort longtemps est maître dans l’art de l’arnaque. De plus en plus, on découvre le vrai visage de cette société qui vise uniquement à appauvrir le Malien.

La goutte qui risque de déborder le vase est l’arrivée de la 4G quand bien même cela a été négocié par nos plus hautes autorités avec sérieux et dévouement. Aujourd’hui, cela ne se sent pas trop dans le quotidien des Maliens qui utilisent la puce Orange. Si ce n’est pas la connexion 4G qui n’est pas d’un côté, de l’autre c’est le système de facturation qui grincer les dents. Cela, en parfaite inadéquation avec les autres tarifs dans la sous-région.

En matière de performance, nous apprenons de source sûre que la vitesse de connexion augmentera de 341 kbps à 1,2 Mbps. Or (en France elle s’élève à 42 Mbp) le prix est resté inchangé, mais au niveau du temps d’utilisation vous épuiserez 500 Mo en moins de 8 minutes, soit 2Go en 30 minutes sans tenir compte de l’instabilité de leurs mauvaises installations, et aucune offre d’Internet illimité à l’horizon. Toutes choses qui vont sans nul douter continuer à réduire les maigres ressources du Malien en l’appauvrissant.

Le répondeur taxé à des couts de millions par jour

Ce n’est pas demain que la pauvreté du malien sera réduite. En effet, aux toutes premières heures de la société Orange-Mali, le répondeur jusqu’à un certain moment était gratuit, ce qui permettait à un certain nombre de régler des urgences sans dépenser des unités. Mais au fil du temps, la société a procédé à une autre méthode qui est la facturation à la seconde. Pis, elle est montée à la vitesse suprême en facturant le répondeur, faisant du Mali le seul payeur de la sous-région. En Guinée, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, le répondeur n’est pas payant.

L’Agence malienne de régulation des télécommunications et de la poste (AMRTP), censée alerter, a oublié son rôle de régulateur. Elle se complait dans un mutisme qui ne dit pas son nom sans envier sa collègue de la Côte d’Ivoire.

Au pays de Alassane Dramane Ouattara où les clients sont respectés, le régulateur de télécommunication, l’ARTCI a, il y a quelques mois sanctionné les trois opérateurs téléphoniques pour manquement au niveau de la qualité du service après un audit portant sur l’année 2015.

C’est ce que révèlent nos confrères du site Financial Afrik dans sa parution de septembre 2017. A en croire le site, l’amende infligée porte sur environ 5 milliards F CFA. Orange, MTN et Moov devront respectivement payer 2,088 milliards F CFA (0,5 % du chiffre d’affaires en 2015), 1,736 milliards F CFA (0,61 % du CA) et 1,150 milliards F CFA (0, 95 % du CA).

Cet audit a consisté notamment à une série de mesures (20 000 au total) qui ont mis à jour des insuffisances au niveau des offres de services sur les réseaux 2G, 3G, les services voix et la data. L’enjeu, pour le régulateur, est de veiller à ce que les compagnies se conforment à leur cahier des charges contractuel.

Parlant de cahier des charges contractuel, l’on se demande ce qui a été fait de cela par notre régulateur tant l’échec de nos opérateurs est patent.

Abdourahmane Doucouré

Commentaires via Facebook :