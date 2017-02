Orange-Mali a primé le lauréat de sa tombola « Primo Goal » par un billet d’avion pour assister à la finale de la Can d’Afrique 2017 au Gabon. La cérémonie de remise s’est tenue le 03 février 2017 au siège de la société sise à Hamdallaye ACI 2000.

La tombola « Primo Goal » organisée par la société de téléphonie mobile Orange Mali s’est fermée sur la victoire de M. Abdrourahame Mahame Touré avec un billet d’avion sur le Gabon. Abdrourahamane M. Touré, a été le Lion indomptable du Mali pour preuve, il a remporté le billet d’avion mis en jeu par la Tombola, organisée par la société Orange- Mali. « Promo Goal », le pseudo donné au jeu dans le cadre des festivités de la Can 2017, consistait à acheter des forfaits afin de comptabiliser le maximum de points et enlever le jackpot. Et c’est que le jeune monsieur Touré a fait pour bénéficier du prix qui devait l’ amener suivre la finale de la Can au Gabon et assister à la victoire des Lions Indomptable du Cameroun face à l’Egypte. Se faisant remplacer par son oncle Issa Touré, le prix enlevé par Abdourahame prévoyait également la prise en charge du gagnant pendant 4jours au Gabon aux frais de la société Orange-Mali.

Khadydiatou SANOGO