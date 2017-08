La Résidence Kangaba est actuellement le cadre idéal pour la tenue des séminaires et formations dans la localité du Mandé.

Située à quelques 90 km de Bamako en plein centre de Kangaba sur la route de Naréna, ce dernier né dans l’hôtelier de Kangaba dans la région de Koulikoro est géré par la main de maître de Douada Dème. Du haut de ses 5 ans, la Résidence Kangaba organise des ateliers et séminaires avec une capacité d’accueil de 80 personnes dans la salle de conférence en plus de ses 30 chambres dont les commodités donnent sans cesse envie à ses visiteurs d y retourner. Cadre reposant et accueillant, l’air pure attire beaucoup de travailleurs des sites d’orpaillages de la localité et autres visiteurs de la localité.

La Résidence Kangaba est un lieu très privilégié pour l’organisation des conférences et séminaires à en croire les différentes structures nationales et ONG Internationales qui se succèdent. Bien que l’ hôtel Résidence Kangaba, à l’ instar d’autres sites touristiques du pays, souffre des conséquences de la crise avec une diminution de sa clientèle. Pourtant , Daouda Dème, le gérant de l’ hôtel continue garder sourire et espoir car pour lui seul l’ excellence et la satisfaction du client très la devise de la Résidence Kangaba, la clé d’une réussite jusque incontestée.

Khadydiatou SANOGO