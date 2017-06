Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du tourisme responsable et durable, et le lancement du projet des 12 merveilles environnementales du Mali, les membres du Réseau malien pour le tourisme responsable et durable (REMATOURD) sont à pied d’œuvre pour faire de ces événements un véritable succès. Ces activités seront placées sous le parrainage du ministre de l’Artisanat et du Tourisme, et sous la haute présidence de la Première Dame, Kéita Aminata Maïga.

À l’instar de la Coalition internationale du tourisme responsable et durable, le Réseau malien pour le tourisme responsable et durable (REMATOURD) célèbre chaque année, le 02 juin, Journée mondiale du tourisme responsable et durable. L’édition 2017, déclarée par les Nations Unies, année internationale du tourisme responsable et durable, facteur de paix et de développement, elle sera couplée au lancement du projet des 12 merveilles environnementales du Mali.

Pour mieux préparer ces deux activités majeures, les membres du REMATOURD ont décidé de repousser la date au mois de juillet 2017. Ce report est lié, selon le président, à certaines contraintes techniques.

Selon le président du REMATOURD, Motié Dara, les activités de 2017 seront placées sous le parrainage du ministre de l’Artisanat et du Tourisme, Mme Nina Walet Intalou, et sous la haute présidence de la Première Dame, Mme Keita Aminata Maïga.

Plusieurs activités sont prévues durant cette journée. Il s’agit notamment de conférences-débats sur la paix et la cohésion sociale à travers le tourisme responsable, de visites dans certaines fermes et sites touristiques non loin du District de Bamako et le lancement du projet les 12 merveilles environnementales du Mali.

L’organisation de ces deux événements majeurs sera également un test pour le Réseau avant la tenue des 6èmes Assises internationales du tourisme responsable et durable à Bamako au mois d’octobre 2017.

Bambo Traoré, stagiaire