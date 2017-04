L’inauguration de son siège, à Yirimadio, ce lundi, a consacré le lancement officiel des activités de l’Agence “Kumarela Voyages“.

Avec un personnel qualifié, “Kumarela Voyages” assurera autant la desserte intérieure qu’internationale avec en point de mire le transport des pèlerins aux lieux saints de l’islam, le tourisme et la location.

“Kumarela Voyages” a définitivement pris son envol avec l’inauguration de son siège, à Yirimadio, en présence d’un beau monde témoin oculaire d’une initiative qui devra donner une nouvelle dynamique au secteur du tourisme malien, frappé de plein fouet par la crise multidimensionnelle de 2012.

Le PDG de la société, Drissa Santigui Doumbia, a salué l’engagement à leurs côtés de personnes ressources qui ont tenu à rehausser l’éclat de la cérémonie d’inauguration du siège. Il a ensuite présenté la nouvelle société dont l’objectif est non seulement d’apporter sa touche au développement du transport, mais aussi contribuer à la création d’emplois.

La société devra créer cinq emplois permanents et une dizaine emplois non permanents. “Notre spécialité sera la billetterie, le pèlerinage, l’oumra, le tourisme, la location de véhicule et autres activités liées au transfert monétaire. La desserte intérieure et de la sous-région sera effective. Tout comme l’ouverture des lignes hors du continent…”

Pour le PDG, “Kumarela Voyages” est une société dans le secteur du tourisme et de l’organisation du pèlerinage, mais avec un personnel qualifié, elle ambitionne de révolutionner le domaine.

Bréhima Sogoba