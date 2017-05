Au Palais des congrĂšs de Montreuil, une banlieue parisienne, la BDM-Sa a procĂ©dĂ©, le samedi 20 mai 2017, sous la prĂ©sidence du ministre des Maliens de l’ExtĂ©rieur et de l’IntĂ©gration Africaine, Abderrahmane Sylla, au lancement de sa nouvelle offre commerciale dĂ©diĂ©e exclusivement aux Maliens de France, « BDM DIASPO TRANSFERTS ».

La cĂ©rĂ©monie a eu lieu au Foyer Bara, l’un des plus vieux foyers de d’immigrĂ©s maliens en France. Elle a Ă©tĂ© fortement marquĂ©e par la prĂ©sence d’un parterre de personnalitĂ©s dont Amadou KOITA, ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne, Moussa TIMBINE, 1er vice-prĂ©sident de l’AssemblĂ©e Nationale du Mali, les Ambassadeurs du Mali en France et en Belgique, l’Ambassadeur DĂ©lĂ©guĂ© Permanent du Mali auprĂšs de l’UNESCO, le Consul GĂ©nĂ©ral du Mali Ă Paris, l’adjointe au Maire de Montreuil, le Directeur GĂ©nĂ©ral du Groupe BDM-sa, le Directeur GĂ©nĂ©ral Adjoint du groupe BMCE Bank, actionnaire majoritaire de la BDM-Sa, l’entrepreneur Dawala promoteur de la marque WATIB et l’artiste MokobĂ© TRAORE, etc.

La nouvelle trouvaille commerciale « BDM DIASPO TRANSFERTS » se dĂ©cline en quatre modes de transfert d’argent simples, rapides, sĂ©curisĂ©s, et mieux encore, disponibles dans de nombreux points de vente rĂ©partis sur toute l’étendue du territoire français.

Le lancement du nouveau produit s’inscrit dans le cadre de la politique de revitalisation commerciale de la banque aux fins de coller aux nouveaux usages de ses clients. « Vous avez Ă©tĂ© nos clients, voire les partenaires de la BDM-sa depuis sa crĂ©ation Ă nos jours. Cette fidĂ©litĂ© nous vaut aujourd’hui de vous manifester notre reconnaissance, en vous rĂ©servant la primeur de nos nouveaux produits. » a ainsi justifiĂ© BrĂ©hima Amadou HAIDARA, Directeur gĂ©nĂ©ral de la BDM-Sa.

La diaspora un acteur majeur du développement du Mali

Selon des chiffres publiĂ©s par le MinistĂšre des Maliens de l’ExtĂ©rieur, en 2016, la diaspora a transfĂ©rĂ© prĂšs de 484 milliards de francs CFA. Il est prĂ©vu une projection de 498 milliards pour cette annĂ©e 2017. En termes d’importance de flux financier, le pays est classĂ© 6e du continent en 2016 soit 5,7% de Produit IntĂ©rieur Brut (P.I.B). Pour ce faire, la BDM-Sa s’adapte aux attentes des compatriotes de l’étranger. Aussi, diffĂ©rents types de solutions de transfert d’argent vers le Mali sont-elles proposĂ©es, qui sont : la Carte Bancaire, la Remise de ChĂšque, le Virement Bancaire et le PrĂ©lĂšvement Automatique.

Un partenariat bénéfique

La cĂ©rĂ©monie entend Ă©galement renforcer le partenariat entre la BDM-Sa et la BMCE BANK. Le 11 avril 2015 en effet, suite Ă une AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire de la BDM-Sa, portant pour l’essentiel sur l’adoption d’un pacte d’actionnariat, la Banque Marocaine pour le Commerce ExtĂ©rieur (BMCE-BANK) est devenue le principal actionnaire de la principale institution bancaire du Mali qu’a toujours Ă©tĂ© la BDM-Sa. C’est donc de cette cuisine interne de rĂ©organisation commerciale que sort ce menu qui a abouti Ă la mise Ă disposition de la banque malienne, des agences BMCE EuroServices Ă Paris, en Ile de France et dans plusieurs autres grandes de villes françaises, comme l’a fait savoir, Abdessadeq KHOURSSAJI, responsable du rĂ©seau France.

L’enjeu pour la Banque de DĂ©veloppement du Mali est clair : se rapprocher et fidĂ©liser des clients de plus en plus autonomes. D’ailleurs, interrogĂ©s, ils se disent plus enclins Ă souscrire Ă ce nouveau produit. « BDM DIASPO TRANSFERTS, quel que soit le mode de transfert d’argent qu’on choisit, c’est simple, rassurant et il fait gagner du temps. Il y a une traçabilitĂ© lorsqu’on rĂ©alise des opĂ©rations, je suis plus Ă mĂȘme de les recommander Ă un proche. “, a fait valoir Hady DIARRA du Haut Conseil des Maliens de l’ExtĂ©rieur.

La BDM-Sa une banque citoyenne, en bonne santé financiÚre

Modibo Kane TOURE, Directeur GĂ©nĂ©ral de la BDM France, a insistĂ© sur «le rĂŽle et la contribution de la diaspora malienne dans le financement de l’économie du Mali» et rappelĂ© « cet apport sans cesse croissant qui se chiffre annuellement en plusieurs centaines de milliards Ă©quivaut environ Ă la totalitĂ© du montant de l’aide publique au dĂ©veloppement reçu de nos partenaires financiers internationaux » et de terminer en rappelant que, fort de ce constat, « la BDM-Sa a Ă©tĂ© la premiĂšre banque du Mali Ă s’implanter aux cĂŽtĂ©s de nos compatriotes rĂ©sidant Ă l’étranger, en vue de rĂ©pondre Ă leurs prĂ©occupations bancaires. » C’est ainsi que la Banque de DĂ©veloppement du Mali a ouvert dĂšs octobre 1980 des agences dĂ©diĂ©es spĂ©cialement Ă la diaspora Ă Paris.

BrĂ©hima Amadou HAIDARA, DG de la BDM-Sa, a confirmĂ© l’engagement de proximitĂ© de sa banque Ă rĂ©pondre Ă toutes les attentes de ses clients et sociĂ©taires. « Dans l’optique de rapprocher la BDM-sa de sa clientĂšle, nous lançons cette nouvelle offre, intĂ©grĂ©e de transfert d’argent vers le Mali ».

Le Directeur GĂ©nĂ©ral de la BDM-Sa s’est fĂ©licitĂ© de la bonne santĂ© de son institution. « La BDM-Sa affiche des chiffres promoteurs qui s’inscrivent dans un processus constant de mutations, avec un total bilan de 709 milliards de FCFA d’emplois globaux, de plus de 610 milliards de FCFA de ressources globales et de plus de 611 milliards de FCFA au terme de l’annĂ©e 2016 ».

Le ministre en charge des Maliens de l’ExtĂ©rieur et de l’IntĂ©gration Africaine a transmis les fĂ©licitations et les encouragements du gouvernement Ă la direction de la BDM-Sa et a tĂ©moignĂ© de la volontĂ© de l’équipe du Premier ministre, Abdoulaye Idrissa MaĂŻga, de mettre la diaspora malienne au cƓur de sa stratĂ©gie de croissance Ă©conomique. « Une des missions essentielles de mon dĂ©partement est de prĂ©parer les conditions d’une meilleure implication des Maliens de l’extĂ©rieur dans le processus de dĂ©veloppement Ă©conomique et social du pays. », a assurĂ© Abderrahmane Sylla.

La cérémonie a pris fin par un cocktail offert aux convives mais avant une annonce faisant état de réduction de 50% des coûts transferts durant tout le mois de ramadan a réjoui la salle.

Correspondance d’Ange DE VILLIER

Paris