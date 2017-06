AffectĂ© par l’absence de train-voyageurs, un collectif appelĂ© “Sauvons les rails“ se mobilise pour la cause. Conscient de Â’l’importance du train-voyageurs dans la survie des populations et de l’économie de la 1ère rĂ©gion, “Savons les rails” n’entend plus croiser les bras et indique aux pouvoirs publics Ă suivre.

Le Collectif “Sauvons les rails” Ă©tait face Ă la presse ce vendredi pour inviter les plus hautes autoritĂ©s Ă trouver une solution permettant la reprise du train-voyageurs qui a impact positif dans la vie des localitĂ©s situĂ©es le long des rails et participe pleinement Ă l’essor Ă©conomique de la 1ère rĂ©gion. La rencontre a enregistrĂ© la prĂ©sence de plusieurs membres et ressortissants de Kayes.

Selon le confĂ©rencier, le Collectif “Sauvons les rails” est un regroupement de plusieurs associations lĂ©gales. Et dÂ’informer quÂ’il a dĂ©jĂ effectuĂ© une petite tournĂ©e dans certaines localitĂ©s riveraines des rails ; Ă savoir : Kayes, Mahina, Oualia, Toukoto… Partout oĂą la dĂ©lĂ©gation est passĂ©e, elle a Ă©tĂ© accueillie les bras ouverts par les populations locales qui n’attendaient que cela.

A lÂ’en croire, toutes les rencontres ont tournĂ© autour dÂ’un objectif principal : le retour du train-voyageurs. “Le train-voyageurs, a-t-il poursuivi, a permis aux familles de soutenir des enfants tout au long de leurs cursus scolaires”. “Combien de cadres maliens sont passĂ©s par lĂ ?”, sÂ’est-t-il interrogĂ©.

LÂ’absence du train-voyageurs dans ces localitĂ©s jadis vivantes a fait dÂ’elles aujourdÂ’hui des cimetières. A dĂ©faut de cette option, les populations locales, dont le collectif “Sauvons les rails”, tous unis, ont dĂ©cidĂ© d’interdire tout passage du train-marchandises Ă compter du 30 avril 2017.

La compagnie ferroviaire privilĂ©gie toujours les “trains-marchandises” aux “trains voyageurs”, au motif que les trains transportant des marchandises sont plus rentables que ceux transportant des passagers.

Le collectif “Sauvons les rails” se prĂ©vaut de lÂ’adhĂ©sion de centaines de personnes, principalement composĂ©es de populations riveraines du rĂ©seau ferroviaire. Selon ses responsables, ces localitĂ©s nÂ’ont pas bĂ©nĂ©ficiĂ© de routes qui les relient aux grandes villes et le train reste le seul moyen de transport pour ses habitants et constitue Ă©galement une source de revenu pour eux.

Bakary M. Coulibaly