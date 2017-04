Après sa prise de fonction la semaine dernière, le nouveau ministre des Transports, Me Baber Gano, a rencontré le mardi 18 avril 2017 les directions et services du secteur des transports dans la salle de conférence de l’Agence nationale de l’aviation civile (Anac).

 Pour le ministre des Transports, Me Baber Gano, le secteur des transports est stratégique dans un pays enclavé comme le nôtre. Il a rappelé aux directeurs et chefs de service relevant de son département que les instructions et les orientations données par le président de la République au premier conseil des ministres tenu le dimanche dernier 16 avril 2017 sont claires.

Elles visent, entre autres, la réalisation du projet présidentiel des urgences sociales, l’apaisement du climat social par la gestion efficiente du front social. Il y a aussi la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger et l’adaptation de la diplomatie malienne au contexte social du moment.

Me Gano a invité tout le secteur des transports à avoir l’audace et de la proactivité pour traduire ces instructions et orientations du président de la République en actes concrets. Il a ajouté quelques orientations clés de la feuille de route que les directeurs et chefs de service des transports doivent mener très prochainement. Il s’agit, entre autres, du traitement en temps réel des documents de transport dans le but d’alléger la souffrance des usagers et de la relance de l’activité ferroviaire sur l’axe Bamako-Dakar. Il s’agira aussi de l’amélioration de la gestion de l’Aéroport international Président Modibo Kéita-Sénou à travers sa certification et la préservation de son domaine afin qu’il soit un véritable hub.

Le chef de l’unité des travaux des équipements de l’Aéroport, Alpha Mody Traoré, a assuré que malgré les difficultés rencontrées dans le travail à cause de la crise, les travaux prendront fin au plus tard en juin. Le représentant de l’Asecna, Issa Salif Koïta, a affirmé que son département a pris toutes les dispositions pour la sécurité de l’espace aérien.

Adama Diabaté