Dans le cadre du Sommet Afrique-France, le comité national d’organisation a mené des activités d’assainissement pour rendre la ville de trois caïmans, propre et coquette. Il s’agit d’un exercice dénommé ‘’Opération Sotrama’’, qui a mobilisé une centaine de SOTRAMA équipés des poubelles afin de collecter les ordinaires des passagers.

L’Epouse du président de la République, non moins présidente de l’ONG AGIR, Mme Keita Aminata Maïga, a présidé le samedi 3 janvier 2017, sur le terrain ‘’Sakaly’’ de Medina Coura, en Commune II du District de Bamako, le lancement officiel de l’Opération SOTRAMA Bamako, ville propre placé sous le thème : « Je suis propre, mon alentour est propre. Et toi ? ». La cérémonie est organisée par le comité national d’organisation du Sommet Afrique-France (CNOSAF) en partenariat avec le syndicat national des conducteurs de SOTRAMA du District.

Cette opération consiste à équiper toutes les SOTRAMA en poubelle où les passagers déposeront les déchets. Pour joindre l’acte à la parole, Mme KEÏTA Aminata MAIGA, Épouse du Président de la République, le ministre de l’équipement des transports et du désenclavement, Zeynabou Diop, le ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Mme Sangaré Oumou Bah, le président du CNOSAF, Abdallah Coulibaly ont emprunté avec des passagers ordinaires la SOTRAMA immatriculée AV-9663-MD, équipée d’une poubelle, donnant ainsi le coup d’envoi de cette opération.

A l’arrêt avant que d’autres passagers n’embarquent, l’apprenti conducteur en a profité pour déverser le contenu de la poubelle du véhicule dans une autre poubelle d’à côté.

En outre, au lancement de cette opération SOTRAMA, l’Epouse du président de la République était entourée de ministres du gouvernement, du président du CNOSAF, du maire de la Commune II, des Chefs traditionnels et coutumiers, du représentant du gouverneur du District et du maire du District. A ceux-ci s’ajoutent les membres du Cabinet de la Première Dame, les membres du CNOSAF, les représentantes des femmes leaders pour le Sommet Afrique-France, des anciens ministres, le RECOTRADE, les pratiquants du Bras de fer Sportif, les représentants de la fédération nationale des conducteurs et transports routiers, nombreux conducteurs et apprentis chauffeurs SOTRAMA et enfin, l’artiste Nampé Sadio Traoré.

L’opération SOTRAMA concerne 500 SOTRAMA, 500 conducteurs de SOTRAMA et 500 Apprentis conducteurs de SOTRAMA, lesquels concrétiseront leur engagement citoyen dans le cadre de la propreté de la ville de Bamako. Toutes les 500 SOTRAMA seront munies d’une poubelle pour sensibiliser désormais les passagers de SOTRAMA et les usagers de la route, à ne plus salir les voies publiques. Les arrêts de SOTRAMA seront eux aussi équipés de poubelles.

Il faut noter que cet exercice dénommé ‘’Opération SOTRAMA’’, pour la propreté de Bamako, intervient après le lancement officiel de l’opération BOZOS dans le cadre de l’assainissement et de la sécurité sur les berges du fleuve Niger. L’opération BOZO consistait à nettoyer les berges du fleuve Niger par les Bozos.

A chaque occasion, Mme Kéita Aminata Maïga sensibilise et invite les Concitoyens à un changement de comportement pour un environnement sain, où il fait bon vivre pour le mieux-être de tous.

Tous les 500 conducteurs et apprentis chauffeurs ont reçu une formation dans le sens de la salubrité et du changement de comportement.

La remise d’équipements de salubrité au syndicat national des conducteurs de SOTRAMA et le cadeau du CNOSAF à l’Epouse du président de la République ont meublé la cérémonie.

A travers ses différentes opérations tendant à rendre la capitale très propre, l’Épouse du président de la République démontre sa volonté de contribuer à la propreté de Bamako, jouant ainsi son rôle de mère de la famille, le Mali.

Amara BATHILY