Les bambara ko: « Ni sumuni ma bo bobara la, i ta nanfan don ». parol là è vrè dèh ! Depuis toujours là, on négligé les gros transportair ici. Dja-djà eux osi sont très-très importants dèh. Les zotorité on fè jusqu’à ils sont fâchés et voilà grèv là. Cè pourquoi on dit toujours ke à quelque chosse malheur bon. Voilà tous les gens comprend maintenant leur importance.

Les ekoli karamoko et les dogotoro croyaient ke cè eux seulement qui connè grèv. Eux ils ont fait grève illimité mais les transporteurs là, 24 heures seulement litre de essence est devenu 1500. Certains mêm parlé de 2500. Cè un jour mon frèr ça ne vaut pas 24 heures toi aussi. Cè toi qui connè pas waï ! 24 heures veut dire un jour. Ok laisse ça là. Ah il fallait pas voir lè zan avec bidon comme les réfugiés.

Dans tout ça là oh, malien contant difficulté dèh. À cause de petit grèv là vous augmentez le prix des chosses comme ça ! Cè grave dèh ! cè pas grèv là wa ? Ça fini… d’ailleurs même c’est fini on va se trouver ici.

Ce qui est sur là, Les grèveurs ont été pris au sérieux dèh. Il parait que on a compris leur langage. Il parait que policiers les fatigués beaucoup avec les tracasseries. Vraiment les gendarmes et les policiers qui sont sur lqa route là même quoi, ils content trop largent. Ils fatigué trop les gens là ! Gouvernement qui aime blagué les greveurs là, faut pas ils vont venir blagué les chauffeurs dèh ! parceque grevé de un jour là on tous vu ici.

AS