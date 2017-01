Welcome! Log into your account

A noter le nouveau Président Bocoum est issu de la section importation avec une expérience de plus de 30 ans. Il a toujours été un fidèle conseiller du Président Babalaye DAOU. Auprès de qui, il s’est forgé une personnalité humble sans reproche et a acquis une grande expérience dans la gestion des affaires administratives. Ce qui lui vaut certainement la confiance de ses pairs qui viennent sans hésiter de le porter à leur tête pour conduire les rênes de la première délégation régionale du District de Bamako.

Se positionnant en rassembleur, Amadou Bocoum estime vouloir œuvrer avec le concours de tous pour un CMC plus fort capable de répondre aux besoins des chargeurs. A ses dires toutes les sections composant le CMC à savoir, les importateurs, les exportateurs et les transitaires ont la même mission, celle d’œuvrer à drainer les marchandises vers le Mali où il fait bon vivre.

Emu par la confiance placée en lui par ses pairs, le tout nouveau patron du CMC du District Amadou Bocoum a tenu à remercier les uns et les autres pour la marque d’attention à son égard, notamment ceux qui ont soutenu sa candidature comme Oumar Niangadou dit Petit Barou, Modibo Keïta de GDCM ou encore Amadou Cissé, Président des boulangers du Mali. Il affirme mesurer la portée de ce geste et la lourdeur de la tâche qui lui est confiée.

Toute chose qui n’est pas tombé dans l’oreille de sourds, car les 129 membres consulaires du District ont à l’unanimité décidé de la mise en place d’un bureau consensuel de 7 membres avec Amadou Bocoum comme président. Il est assisté par Bakary Issa Keïta et Lobbo Dramera respectivement comme premier et deuxième vice-présidents. La Trésorerie générale est confiée à Bouka Djigué secondé par Alpha Cissé. Le Secrétariat aux relations extérieur est occupé par Oumar Diop et Hamada Dagamaissa siègera comme Secrétaire à la communication.

