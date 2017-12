Le samedi 23 décembre 2017 sera longtemps gravé dans la mémoire collective, du moins des populations riveraines du raïl. Et pour cause, la reprise du trafic voyageur reliant l’axe Bamako –Kayes et Kayes-Bamako, bref dans les deux sens. La mise en circulation du service voyageur est un ouf de soulagement pour les populations riveraines des rails.

L’arrivée du train autorail dans les différentes gares de Bamako à Kayes était de la joie, de la grande fête, à chaque arrêt les tams-tams raisonnaient pour exprimer l’allégresse des villageois. Les populations riveraines des rails retrouvent avec la reprise du tain voyageur. De Bamako à Kayes, elles ont réservé un accueil triomphal à la délégation du collectif ‘’ Sauvons les rails’’ conduite par le jeune Adama Camara, chargé de la communication dudit collectif. Il était à son deuxième tour le mercredi 27 décembre 2017, parti de Bamako pour Kayes. Le train voyageur joue un rôle très important dans le développement socio-économique et culturel des zones desservies par les rails. Il dessert 12 communes plus les 3 communes du district de Bamako (Commune I, II et III).

Depuis septembre 2016, le train voyageur était arrêté pour des raisons non encore avouées voire même à cause de mauvaise foi et avec lui, le développement, disons la vie tout court, le long des rails.

Des voix se sont élevées pour dénoncer cet arrêt brutal qui est une désolation, une tragédie, un drame pour les populations riveraines. La réprobation la plus récente était la conférence de presse animée par les responsables de la coordination des associations pour le développement de la région de Kayes (CADERKA) en collaboration avec l’association des anciens pour la sauvegarde du rail(ACSR) , le groupement des syndicats et associations des cheminots du Mali (GSACM) , le collectif ‘’Sauvons les rails’’ (CSR) et la coordination des associations pour le développement de la région de Kayes en France (CADERKAF) tenue le 21 décembre 2017 à la Maison de la presse de Bamako.

Kayes sans le service voyageur est un corps sans âme.

Oui le retour du train voyageur mais il faudrait que sa circulation soit effective, pérennisée. Pas un coup de communication dans un dessein électoraliste. Que le train voyageur soit toujours sur les rails pour le bien- être des populations riveraines des rails. Le trafic voyageur doit continuer comme avant, régulièrement.

Koladji Diallo

