Pour permettre à nos pèlerins de se rendre dans les meilleures conditions au lieu saint de l’Islam, le Groupe Diallo et Associées et la Compagnie Turkish Airlines se sont mis ensemble pour fixer le tarif du billet aller et retour à 940 000 FCFA

C’est par une cérémonie de lancement que ce partenariat entre le GDA et la compagnie Turkish Airlines a été officialisé. C’était le lundi dernier dans le bureau du Groupe logé à l’immeuble du cinquantenaire. La cérémonie a mobilisé quelques personnalités du ministère des Affaires religieuses et de Culte, l’ancien ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mahamane Baby, en présence de plusieurs fidèles musulmans et des hommes des médias.

Le Directeur général du GDA, Yaya Habib Diallo dans des propos introductifs a remercié toutes les personnes qu’ont contribué à la création de ce partenariat. « Notre démarche consiste à créer plus de facilités pour permettre aux pèlerins de faire le déplacement de Médine à Djeddah et revenir dans leurs foyers respectifs dans les bonnes conditions » dira le Dg du Groupe Diallo et associés. Parlant de de la Compagnie Turkish Airlines, Yaya Habib Diallo Diallo affirme qu’elle est l’une des meilleures en Europe, dans la pratique du transport aérien.

Présente au Mali, il y a deux ans, cette compagnie de droit turc offre le meilleur service aux clients, dira la représentante du représentant de Turkish Airlines Mme Fata Ouattara D’abord du point de vue restauration elle a loué la bonne qualité du menu qui tient compte tenant compte du régime alimentaire des pèlerins. Elle permet aussi, à chaque pèlerins d’avoir deux bagages, pouvant contenir chacunr 10 kg.

Les avions qui assureront le transport des fidèles musulmans dans ces lieux saints de l’Islam sont de deux types : un de 257 places et l’autre 351 places. Aussi, à la différence de certaines compagnies, Turkish Airlines autorise à ces voyageurs de monter à bord de l’avion avec de l’eau « Zam-Zam ». En bref, pour Mme Fata Ouattara, les facilités accordées par la compagnie Turkish Airlines ne se trouvent nulle part ailleurs.

L’Ambassadeur de Turquie au Mali, se dit très heureux de la concrétisation de ce partenariat avec le Groupe Diallo et associés. Cette présence de la compagnie Turkish Airlines au Mali, témoigne l’état de l’excellence des relations exista nt entre nos deux pays. Leur engagement aux côtés du Mali, se justifie par la bonne collaboration qu’ils ont entreprise dans l’intérêt de la promotion de l’Islam. Aux dires du diplomate, la compagnie est là pour offrir aux pèlerins maliens un meilleur service. Il a ensuite remercié le GDA à travers son directeur pour sa clairvoyance. L’ambassadeur a apprécié la confiance que les autorités maliennes ont à l’endroit de cette compagnie.

Le directeur de la Maison de Hadj, représentant le ministre de tutelle Dr Hamza Maïga de son côté voit ce partenariat comme grande opportunité pour notre pays. Par ce que, « Turkish Airlines est l’une des meilleures compagnies au monde, par la qualité des services qu’elle offre à ces clients » à l’en croire. Quant au GDA, Dr Hamza Maïga l’encourage à continuer cette direction, puisqu’il est à sa nouvelle organisation. Il a également profité de l’occasion pour remercier et inviter toutes les autres compagnies à aller à la recherche de la qualité.

Diakalia M DEMBELE