Le PDG de la société d’exploitation minière Wassoul’Or-SA, Aliou Boubacar Diallo a lancé en fin de semaine, les travaux de réhabilitation du tronçon de la route reliant Kalana à Adjilaminina sur 17 km. L’infrastructure contribuera au désenclavement.

La responsabilité sociétale d’entreprise fait partie des préoccupations de Wassoul’Or-SA. C’est pourquoi les travaux d’un projet de réhabilitation du tronçon de route reliant Kalana à Adjilaminina, ont débuté dans la Commune rurale de Kalana dans le cercle de Yanfolila.

Ce projet d’aménagement routier fait suite à la demande d’appui adressée au PDG de Wassoul’Or-SA, Aliou Boubacar Diallo, par la mairie de la Commune abritant la société minière. La zone concernée par les travaux, longue de 17 km, était devenue totalement impraticable.

Selon les autorités communales, la réhabilitation de cet axe facilitera le trafic routier et le transport des denrées. Les chefferies traditionnelles des villages environnants ont accueilli avec beaucoup de satisfaction le soutien de Wassoul’Or à ce projet estimé à plus de 10 millions de F CFA.

Très bien intégré dans son environnement et conscient de sa responsabilité sociale d’entreprise, depuis les phases de recherche en 1996 à l’exploitation de nos jours, Wassoul’Or SA a investi plus de 1,04 milliard de F CFA dans le développement communautaire.

Wassoul’Or-SA est une société minière détenant le permis d’exploitation de 100 km2 dans la zone de Kodiéran, cercle de Yanfolila. C’est la première société minière détenue majoritairement par des capitaux nationaux. Son PDG est un homme d’affaires malien.

Après une période de difficultés liée aux événements politico-militaires de 2012, Wassoul’Or-SA a repris l’exploitation ce 1er trimestre 2017 et, depuis, elle opère ses levées d’or sous le contrôle de la Direction nationale de la Géologie et des Mines. Les objectifs de production de Wassoul’Or-SA se situent aux environs de six tonnes d’or par an.

Bréhima Sogoba