A moins de quelques mois d’activité seulement, la Compagnie aérienne équato-guinéenne, Ceiba international a décidé de fermer la liaison directe Malabo-Bamako. C’est pourquoi, cette compagnie ne vient plus au Mali, depuis quelques mois. La raison est très simple : le manque de clientèle. «En fait, Ceiba faisait deux vols par semaine, notamment mercredi et dimanche. Malheureusement, la compagnie ne gagnait rien puisque le vol, un Boeing 777, était chaque fois vide, notamment en provenance de Malabo. Beaucoup de Maliens vivant en Guinée Equatoriale n’ont pas de papiers pour venir au Mali. C’est pourquoi, la compagnie a décidé de fermer cette liaison» précise notre source.

Notons que le Mali était la 12ème destination que couvre cette compagnie aérienne. Cela a été rendu possible suite à la visite du président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, du 7 au 9 novembre 2016, à Malabo. C’est à l’issue de ce voyage qu’un accord a été signé entre le Mali et la Guinée Equatoriale dans ce sens. «Notre présence au Mali répond à un triple objectif : satisfaire une demande très forte de nos amis Maliens vivant en Guinée Equatoriale, développer davantage les liens économiques entre nos deux pays et prouver que l’Afrique a les ressources matérielles et humaines pour mettre en place des compagnies aériennes sûres, viables, capables de relever les défis de la concurrence internationale»  expliquait Bienvenido Esono Engongo, le directeur général de Ceiba International.

A.B. HAĂŹDARA