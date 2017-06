Le Groupe Diallo et Associés (GDA) et la compagnie Turkish Airlines sont prêts à transporter les pèlerins de la filière privée à La Mecque en toute sécurité et dans le confort. Pour ce faire, ils disposent d’Airbus A330 d’une capacité de 237 et 351 passagers. C’est en principe le 6 août prochain que le premier contingent des pèlerins quittera Bamako pour Médine puis Djeddah en vol direct.

Le Groupe Diallo et Associés (GDA) et la Compagnie Turkish Airlines se donnent la main pour une meilleure offre aux différentes agences de la filière privée pour le transport des pèlerins aux lieux saints de l’islam, cette année. C’est dans une ambiance fraternelle que la campagne a été lancée, le lundi dernier, au siège du Groupe Diallo et Associés, à l’immeuble du Cinquantenaire. En plus du directeur général du Groupe Diallo et Associés (GDA), Yaya Habib Diallo, on notait la présence du directeur de Turkish Airlines, Erkan Ilter, de la responsable marketing de la compagnie au Mali, Mme Bouaré Fata Ouattara, ainsi que le directeur général de la Maison du Hadj, Moustaph Hamza Maïga, et plusieurs responsables d’agences de voyages. L’ambassadeur de la Turquie au Mali, Hikmet Renan Sekerogu, l’ancien ministre Mahamane Baby, et la président de l’AMAVT, Mme Cissé Fatim Kouyaté, étaient du rendez-vous.

Après avoir souhaité la bienvenue à tout ce beau monde, le directeur de GDA, Yaya Habib Diallo, était très heureux de ce partenariat avec Turkish Airlines, sacrée pour la sixième fois consécutive “Meilleure compagnie aérienne d’Europe”. “Je tiens à remercier très sincèrement le ministre des Affaires religieuses et du Culte, Thierno Amadou Oumar Hass Diallo pour la confiance placée au Groupe Diallo et Associés. Il n’a ménagé aucun effort pour rendre encore plus abordable cette année le coût du pèlerinage aux pèlerins maliens. Notre souci majeur est de faciliter aux agences leurs préparatifs et déplacements pour le Hadj 2017. Pour ce faire, nous avons décidé de vous proposer les meilleures offres garanties. Tous nos services ont été pensés pour le bien-être de vos pèlerins et pour que vous n’ayez pas à vous préoccuper pour leur confort tout au long de leur trajet vers la terre sainte”, précisera le patron du Groupe Diallo et Associés. Et souligner : “GDA, en partenariat avec Turkish Airlines, va vous mettre à disposition des avions avec toutes les commodités et surtout des vols directs : Bamako-Médine et Djeddah-Bamako afin que votre Hadj 2017 soit une réussite. Faites appel à notre société, nous serons en mesure de vous conseiller et de répondre à vos besoins”.

Pour le transport des pèlerins de la filière privée, le Groupe Diallo et Associés et son partenaire Turkish Airlines proposent des types d’avions Airbus A330 d’une capacité de 257 et 351 passagers. Pour le billet d’avion, le responsable marketing de Turkish Airlines au Mali, Mme Bouaré Fata précisera que “nos tarifs défient toute concurrence. Il s’agit de 940 000 F CFA aller-retour. Nous avons prévu du 6 au 20 août pour le départ des pèlerins et les dates retours se dérouleront du 6 au 20 septembre. Et sur 50 billets achetés, nous offrons un billet gratuit”, précisera-t-elle.

L’ambassadeur de la Turquie au Mali et l’ancien ministre Mahamane Baby ont salué ce nouveau partenariat entre le Groupe Diallo et Associés (GDA) et Turkish Airlines pour le plus grand bonheur des pèlerins maliens. A.B. HAÏDARA