Le groupe Diallo et associés ( GDA ) en partenariat avec la compagnie aérienne Turkish- airlines ont procédé ce lundi 5 juin 2017 au lancement de ses activités du Hadjj 2017 . C’était au siège du groupe sis à l’ immeuble du Cinquantenaire à l’ ACI 2000 de Bamako en présence de l’ ambassadeur de Turquie au Mali et les agences de voyages conviés à la cérémonie.

– Maliweb.net –Sous la présidence du ministre des affaires et réligieuses et des cultes empêché, en présence de l’ ambassadeur de la Turquie au Mali Hikmet Renan Sekoroye, du directeur de la Maison du Hajj, Dr Hamza Maïga et de nombreux représentants des agences de voyages de la place, le directeur du Groupe Diallo et associés, Yaya Habib Diallo a procédé au lancement des activités du Hadjj 2017 .

Partenaire avec la compagnie aérienne Turskish Airlines pour le 5 pilier de l’islam ,le GDA et son partenaire s’engagent à assurer confort et commodité à leur clientèle, c’est ce qui ressort du discours du président du groupe. En effet, M.Diallo après avoir vivement remercié le ministre des affaires religieuses et des cultes pour son accompagnement et les facilités apportés aux coûts des voyages des pèlerins de 2017, le président exposera les différents avantages qu’offre GDA aux pèlerins de cette année. Parmi lesquels on compte le prix des billets d’avion Aller-Retour à 940 000F CFA. Les vols dont les capacités sont de 257 places et 300 places dessertent Bamako-Medine et Jeddah-Bamako selon les explications de Yaya Diallo. Se réjouissant de la collaboration GDA/ Turskish Airlines, l’ambassadeur de la Turquie dira qu’ il s’agit là de l’ expression de la bonne coopération entre nos deux États. Aussi tout en souhaitant un bon Hajj aux pèlerins, le rendez-vous est donc pris pour le mois d’août prochain départ des pèlerins.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net