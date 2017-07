Un partenariat entre l’Autorité routière (AR) et Orange-Mali permet désormais le paiement électronique de la redevance aux postes de péage.

Pour un service de qualité aux postes et pour sécuriser les recettes, Orange Money, en partenariat avec l’Autorité routière, a mis en place un produit innovant qui révolutionnera le paiement de la redevance péage. La cérémonie de lancement a eu lieu ce lundi 17 juillet au poste de péage de Kati.

Ce service paiement péage par Orange Money diminuera l’insécurité sur les agents, qu’ils soient de l’Autorité routière ou des forces de sécurité mais aussi sécurisera les recettes réalisées. L’attaque du péage de Sanankoroba où trois personnes ont été tuées et d’important somme d’argent emportée le lundi 24 octobre 2016 est une parfaite illustration de l’atmosphère d’insécurité à ces niveaux.

Pour le directeur général d’Orange-Mali, Alassane Diène, cette initiative s’inscrit en droite ligne de la digitalisation du monde de demain : “Tout sera digital. Nous sommes à la troisième révolution, la révolution numérique. Et nous sommes heureux d’accompagner l’Autorité routière dans cette digitalisation du péage. Ça permettra à coup sûr de sécuriser les personnes et les recettes, d’accélérer la gestion de file d’attente. En vérité ça va être un service qui va accroître considérablement le chiffre d’affaires des autorités routières”.

Ce projet vient donc en appui à la concrétisation du projet de société du président de la République en matière de développement des infrastructures de transport et de télécommunications et de moralisation de la gestion des finances publiques. “Dans son projet de société, le Mali d’Abord, le chef de l’Etat s’est engagé à améliorer la gestion et les finances publiques et d’augmenter les recettes pour faire face aux défis actuels du Mali, au titre desquels figurent le développement des infrastructures et le désenclavement intérieur de notre pays”, soulignera la ministre de l’Equipement et du Désenclavement, Mme Traoré Seynabou Diop.

Le DG de l’Autorité routière, Baba Moulaye aux termes d’une brève présentation de son service, a remercié Orange Money pour ce partenariat.

Notons que ce service sera accessible à 2000 utilisateurs d’Orange Money. La cérémonie a pris fin par une démonstration de paiement péage par voie électronique par le ministre Diop.

Ousmane Sagara