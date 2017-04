Il a rencontré et échangé avec l’ensemble des directions et Services relevant de son département pour s’enquérir de leurs préoccupations et leurs difficultés, avant de leur donner les instructions et les orientations de la feuille de route

Quelques jours seulement après sa prise de fonction en qualité de ministre des Transports, Me Baber Gano, accompagné de son secrétaire général, Makan Fily Dabo, a rencontré sous forme d’une prise de contact l’ensemble des directeurs et chefs de Service relevant de son département , celui des Transports. C’était le mardi 18 avril 2017 dans la salle de conférence Moussa Maiga de la Direction générale de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC). La rencontre a enregistré la présence effective de l’ensemble des directeurs et chefs de services relevant du département des transports. Il s’agit entre autres des services: le Conseil malien des chargeurs (CMC); la Compagnie malienne des transports routier (CMTR); de la Compagnie malienne de navigation (COMANAV); de l’ASCENA; Mali Météo; la Direction nationale des transports (DNT); de l’ANASER; de l’Agence nationale de l’aviation civile(ANAC); l’UGP; de l’ASAM; l’Aéroport du Mali (ADM); Dakar-Bamako ferroviaire; de l’Institut nationale des formations professionnelle des bâtiments et travaux publics; de l’Inspection des transports et équipement; la Cellule de planification de l’équipement, des transports et de la communication et enfin la Direction des ressources humaines.

Tour à tour les directeurs et chefs de ces structures ont tous félicité le nouveau ministre pour la confiance portée sur lui par le Président de la République IBK et le Premier ministre, pour conduire la destinée du secteur des transports. Après avoir exprimé leurs besoins du moment ainsi que leurs difficultés, ils ont assuré le ministre de leur totale et entière dispositions à l’accompagner dans sa nouvelle mission.

Pour sa part, le nouveau ministre des Transports, Me Baber Gano, a exprimé sa gratitude au Président de la République qui a bien voulu placer sa confiance en sa modeste personne. Il a ensuite rappelé aux directeurs et chefs de service relevant de son département les instructions et les orientations données par le Président de la République, lors du premier Conseil des ministres tenu le 16 avril 2017. Ces orientations et instructions visent entre autres, la réalisation du projet présidentiel des urgences sociales a t-il expliqué. A cet effet, il a invité les directeurs et chefs de service à avoir de l’audace et des prérogatives pour traduire ces instructions et orientations du Président de la République en actes concrets sur le terrain du secteur des Transports. “A cet égard, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, la devise que je vous assigne et qui est liée au travail et à la productivité, c’est la culture de l’Action et du Résultat”, a laissé entendre, Me Gano. Selon lui, la nomination aux postes de directeurs et chefs de service ne doit plus signifier simplement l’occupation d’un fauteuil. Mais, elle renvoie plutôt à l’exigence de performances et surtout de bien servir le Mali et à temps, a-t-il déclaré.

Il a ensuite décliné quelques orientations clés de la feuille de route que les directeurs et chefs de service relevant de son département doivent mettre en œuvre très prochainement. Il s’agit entre autres, du traitement en temps réel des documents de transport à l’effet d’abréger la souffrance des usagers; du maintien et de la relance de l’activité ferroviaire sur l’axe Bamako-Dakar; de l’amélioration de la gestion de l’Aéroport International Président Modibo Keita-Senou, à travers notamment sa certification et la préservation de son domaine; de la poursuite de la recherche de financement de bateaux à faible tirant d’eau pour la COMANAV; du renforcement du partenariat avec l’ensemble des compagnies aériennes et des transporteurs; de l’amélioration constante du climat social ainsi que la prise d’initiatives et l’écoute.

Au sortir des échanges, le ministre des Transports se dit très comblé pour la qualité des débats. Il a enfin, promis de rendre visite très prochainement dans les différentes directions et services du secteur des Transports pour se rendre compte de l’état des lieux et de la qualité de ces services.

AMTouré