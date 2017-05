Le collectif ‘’ sauvons les rails’’ a mis son ultimatum en exécution le mardi 2 mai 2017. Il n’y aura plus de train marchandises sans trafic voyageur. Le collectif avait donné des délais au gouvernement avant de passer à l’action.

Le dernier délai de rigueur en date était le 30 avril 2017. Le collectif ‘’ sauvons les rails’’ vient de joindre l’acte à la parole.Le train marchandises 1245 a quitté Bamakole 1er mai courant à 16H 45mn avec dix-huit wagons 667 bruts et 382 tonnes utiles. Il est arrivé le lendemain vers 13heuresà la gare de Oualia, ville située à 319 Km de Bamako et à 59 Km de Mahinaoù il a fini sa course puis que la gare de Mahinan’estplus opérationnelle. Elle est occupée, bloquée, envahie par l’essieu complet de trainpar les manifestants à cause de l’absence, disons de l’arrêt du trafic voyageur. Ils ont mis l’essieu complet sur la ligne ferroviaire au niveau du pont pour empêcher la circulation du train marchandises. Le train marchandises comme son nom l’indique, transporte des marchandises, des biens en un mot le fret.Quant au train voyageur,il est chargé du transport des passagers. C’est le principal moyen de transport dans cette partie du pays, en tout cas le plus prisé mais il a été sacrifié, abandonné, délaissé. C’est pourquoi les manifestants sont en colèresurtout que leurs multiples tentatives de rencontre avec le ministre des transports ont été sans succès.

Selon des sources bien informées, le gouvernement n’a pas la volonté politique de résoudre ce problème. On estimeà 7milliards de FCFA, le cout des travaux. Les rails ne sont pas une priorité pour IBK.

Actuellement, rien ne peut arrêter les manifestants sans la satisfaction de leur demande qui est la reprise du trafic voyageur. Ils sont engagés et déterminés.

Au moment où nous mettions sous presse cette information, les wagons étaient toujours stationnés sur place même si la locomotive est revenue à Bamako mercredi soir. C’est le reste de la rame qui est immobilisé à Oualia. Le trafic est arrêté ou interrompu. Les manifestants sont formels sur leur position. Il n’y a plus de passage. La ligne est complètement arrêtée à Mahina.

Avant cette action, le collectif ‘’ sauvons les rails’’ avait mené d’autres actions pour alerter le gouvernement mais il n’a pas été attentif, sensible bref il n’a pas pris l’affaire au sérieux.

Cette opération intervient après un constat d’échec. L’arrêt persistant du trafic voyageur qui constitue une préoccupation sociale, l’extrême pauvreté des populations riveraines, l’exclusion, la marginalisation, l’abandon, le recul des localités en termesde développement, l’absence d’infrastructures adéquates sont les raisons du ras-le-bol.La colère et la désolation ont poussé les populations concernées à envahir les voies ferroviaires. Beaucoup de choses sont liées à la circulation du train. Il fait vivre ici. Dakar-Bamako Ferroviaire n’existe que de nom le trafic est arrêté et les manifestants ne comptent pas s’en arrêter là. Ils ne cherchent pas autre chose, seulement la circulation du train voyageur pour soulager et sauver des âmes.

L’arrêt du trafic voyageur a fait d’énormes dégâts auprès des populations riveraines surtout la perte en vies humaines que nous déplorons.

Il n’est plus à démontrer le rôle du trafic voyageur pour les localités riveraines des rails. Il joue un rôle inestimable dans le développement socio-économique des localités.

L’arrêt du train marchandises est un coup dur pour le nouveau ministre des transports, Me BaberGano. Est-il capable de redresser la barre en donnant du sourire aux milliers de populations riveraines des rails qui ne demandent pas autre chose que le rétablissement, la circulation du trafic voyageur pour limiter les conséquences dues à l’absence du train voyageur ? C’est son baptême du feu.

Pour lever le blocus de la gare de Mahina, une délégation avait quitté Kayes pour rencontrer les manifestants mais cela a été un échec.

Selon les sources bien introduites, la délégation du Ministère des transports est attendue dans les prochaines semaines pour trouver un compromis avec les manifestants légalistes qui réclament leur droit. Les manifestants sont prêts à tout si leur demande n’est pas satisfaite.

Rappelons que le collectif ‘’ sauvons les rails ‘’ a pour objectif le retour du trafic voyageur. Il est un collectif de veille, d’alerte et il est composé de plusieurs associations, clubs et mouvements des populations riveraines et des ressortissants des rails. Il est apolitique et à but non lucratif.

Kololadji DIALLO